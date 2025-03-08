У ніч на 8 березня дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області Росії

Про це повідомляють джерела в розвідці. 

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Дрони атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області

Цієї ночі українські безпілотники атакували підприємство «Кірішнєфтєоргсинтез» в Кірішському районі Ленінградської області. 

Місцеві пабліки писали про вибухи на обʼєкті. Гучно було близько шостої ранку. 

Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердила також російська влада. 

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За даними джерел, «Кірішнєфтєоргсинтез» є важливим підприємством нафтопереробної галузі РФ і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. 

«Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її «кровоносної системи», - сказало джерело. 

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Його затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

Підозрюваний мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. 

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За даними слідства, росіяни завербували посадовця через його дружину. Жінка живе у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Чоловік також погодився працювати з ворогом за гроші. А після виходу на пенсію - планував переїхати до Росії. 

Агент мав збирати секретну інформацію. Зокрема, про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу та українське виробництво високоточних засобів ураження. 

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. 

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