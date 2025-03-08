Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо поговорили телефоном. 

Йшлося про майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. 

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Рубіо повторив, що Трамп має намір якомога швидше завершити війну

Очільник українського МЗС повторив прагнення України до тривалого миру. 

«Ми обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру. Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці», - написав Сибіга за підсумками телефонної розмови з Рубіо. 

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Держсекретар США Марко Рубіо, у свою чергу, зазначив, що американський президент налаштований якнайшвидше зупинити війну в Україні. 

«Держсекретар підкреслив, що президент Трамп рішуче налаштований на якнайшвидше завершення війни, і наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру», - йдеться у повідомленні Держдепу США. 

Дональд Трамп буквально нічого не знає про Україну
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Уявити, що адміністрація Трампа насправді вважає, що українці свідомо замінять Зеленського на Порошенка чи Тимошенко, - це фантастика.

Команди України та США зустрінуться у Саудівській Аравії

Київ веде інтенсивну роботу з командою Дональда Трампа. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 7 березня.

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За його словами, Україна продовжує працювати з партнерами для досягнення миру. Глава держави анонсував, що наступного тижня заплановані перемовини у Європі та Саудівській Аравії. 

«Сьогодні (7 березня - ред.) увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час - багато дзвінків. Тематика зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно», - сказав глава держави. 

Американський президент Дональд Трамп вважає, що з Україною важче домовитися про припинення війни, ніж з Росією. Він і далі вірить, що Путін хоче миру, попри останні обстріли України. Глава Білого дому пояснив, що заморозив Україні військову допомогу, бо він не впевнений, що Київ хоче домовлятися про мир. 

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