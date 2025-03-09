Підрозділи Десантно-штурмових військ показали, як знищують російських спецпризначенців, які намагалися підійти до Суджі на Курщині по гілці газопроводу. 

ЗСУ показали, як нищать росіян біля Суджі

Українські військові розповіли, що диверсійно-штурмові групи противника спробували перемістилися по гілці газопроводу, аби закріпитися на околицях міста Суджа.

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Однак, наші аеророзвідники своєчасно виявили ворога. 

«По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів», - повідомили в Генштабі. 

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У Генеральному штабі кажуть, що РФ має «дуже великі» втрати в районі Суджі. 

Ситуація на Курщині

Напередодні «Українська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що близько сотні російських військових пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі. 

Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД
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Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД

Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про масовий прорив російських військ між Новеньким і Журавкою.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що масового прориву кордону на Сумщині не було. У ЦПД зазначили, що ворог діє поодинокими групами, намагається закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. 

За даними Генерального штабу, Сили оборони України за минулу добу відбили 44 атаки росіян на Курщині.

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Ворог завдав 30 авіаційних ударів та застосував 44 керованих бомб, а також майже 600 разів вдарив з артилерії.

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