Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу нову атаку на Керченський міст.

Про це йдеться в публікації The Guardian.

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Україна може втретє вдарити по Кримському мосту

Як пише видання, Неїжпапа висловив оптимізм, що Кримський міст вдасться зруйнувати.

«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», - сказав він.

Два попередні удари пошкодили автомобільну та залізничну конструкції.

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За словами Неїжпапи, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Командувач додав, що РФ розробила «досить ефективні» методи для боротьби з морськими безпілотниками. У відповідь Україна перетворила дрони на швидкохідні ударні платформи.

Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Вибухнула вантажівка, яка проїжджала переправою. Було частково зруйновано два автомобільні прольоти.

Більше по темі Зеленський назвав варіант завершення війни, на який може погодитися Український президент впевнений, що Україна може повернути окуповані території дипломатичним шляхом, будучи в НАТО.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив подробиці атаки на Керченський міст у жовтні 2022 року.

17 липня 2023 року на мосту знову пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Було пошкоджено одну з секцій мосту.

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Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна вважає Кримський міст законною ціллю, яку потрібно нейтралізувати. Адже РФ використовує переправу через Керченську протоку для продовження війни на українській території.