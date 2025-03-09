Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу нову атаку на Керченський міст. 

Про це йдеться в публікації The Guardian.

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Україна може втретє вдарити по Кримському мосту

Як пише видання, Неїжпапа висловив оптимізм, що Кримський міст вдасться зруйнувати. 

«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: «Бог любить трійцю», - сказав він.

Два попередні удари пошкодили автомобільну та залізничну конструкції.

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За словами Неїжпапи, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.

Командувач додав, що РФ розробила «досить ефективні» методи для боротьби з морськими безпілотниками. У відповідь Україна перетворила дрони на швидкохідні ударні платформи.

Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Вибухнула вантажівка, яка проїжджала переправою. Було частково зруйновано два автомобільні прольоти. 

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Український президент впевнений, що Україна може повернути окуповані території дипломатичним шляхом, будучи в НАТО.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив подробиці атаки на Керченський міст у жовтні 2022 року.

17 липня 2023 року на мосту знову пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Було пошкоджено одну з секцій мосту.

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Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна вважає Кримський міст законною ціллю, яку потрібно нейтралізувати. Адже РФ використовує переправу через Керченську протоку для продовження війни на українській території.

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