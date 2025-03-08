Європа поспішає надати Україні альтернативу супутниковій мережі Starlink мільярдера Ілона Маска після того, як Сполучені Штати призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом.

Про це повідомляє Financial Times.

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Чотири великі супутникові оператори – люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb – підтвердили виданню FT, що вони ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про те, як забезпечити резервне підключення до України.

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ЄС шукає альтернативу Starlink для України

Водночас у матеріалі йдеться, що заміна пристроїв Starlink залишається складним завданням. За словами віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, понад 40 тисяч терміналів працюють в армії, госпіталях, підприємствах і гуманітарних організаціях.

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Гендиректор Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо повідомив, що з його компанією зв’язалися кілька європейських чиновників.

«Ми є частиною цієї ініціативи», – сказав він, додавши, що переговори в Овальному кабінеті між президентами США й України минулого тижня викликали «негайні дискусії про те, чи може ЄС запропонувати альтернативи» Starlink.

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Водночас Гарсія Прімо зауважив, що «дуже важко, якщо взагалі можливо, розгорнути таку ж кількість терміналів, яку вже має Starlink, оскільки вони накопичувалися роками».

Виконавчий директор SES Адель аль-Салех заявив, що люксембурзький оператор вже надає послуги Україні. Він також підтвердив, що компанія бере участь у розмовах про збільшення потужностей в Україні. За словами аль-Салеха, хоча дискусії про альтернативу велися протягом кількох місяців, останні події «посилили» ці перемовини.

Зазначається, що у короткостроковій перспективі мережа європейських служб, що працюють на різних орбітах, може бути використана як резервний варіант, у тому числі для безпечного урядового зв’язку та інтернет-зв’язку у лікарнях, містах або енергетичних станціях.

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Швидкість сигналу у пристроях Starlink вища, ніж у сервісах-конкурентах, які покладаються на меншу кількість супутників, які рухаються на вищих орбітах. Проте різниця може становити лише частки секунди, тому затримка може бути проблемою лише у певних випадках.

FT зауважує, що законодавці у Європарламенті посилили тиск на Єврокомісію із метою прискорення координації зусиль щодо наявних технологій і висунули ініціативу «Govsatcom», яка об’єднає наявні урядові супутникові потужності. Однак, як очікується, ініціатива почне функціонувати лише у 2026 році.