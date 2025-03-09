У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Джастіна Трюдо, який на початку року оголосив про відставку з посади голови партії.

Про це повідомляє ВВС.

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Близько 140 000 членів партії візьмуть участь у голосуванні за свого кандидата, результати, як очікується, будуть оголошені до вечора неділі.

Ліберальна партія Канади обирає нового лідера

Зазначається, що новий лідер стане прем’єр-міністром країни, але оскільки ліберали є урядом меншості, то для того, щоб утриматися на найвищій посаді, потрібно перемогти на загальних виборах, які можуть відбутися вже найближчими тижнями.

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«Хто б не замінив Трюдо, йому доведеться боротися з погрозами президента США Дональда Трампа на адресу Канади, які включають ескалацію торговельної війни та неодноразові заклики зробити країну «51-м штатом США», - пише видання.

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У виборчій кампанії беруть участь чотири кандидати: колишній голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, колишня заступниця Трюдо Христя Фріланд, членкиня Ліберальної партії Каріна Гулд та бізнесмен Френк Бейліс.

Хто замінить Трюдо: претенденти

Фріланд і Карні стверджують, що зможуть вивести Канаду з багатьох внутрішніх та міжнародних проблем, включаючи посилення торгової напруженості із США через тарифи Трампа.

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Карні позиціонує себе як сильний фіскальний менеджер, який може допомогти країні пережити складні часи. Карні має досвід роботи на посаді спеціального посланника ООН з питань клімату, а в останні місяці працював спеціальним радником Трюдо з питань економіки і вже давно вважається претендентом на цю посаду.

Фріланд - депутатка парламенту від Торонто, стала однією з найвідоміших членів команди Трюдо. Вона давно вважалася довіреною особою в найближчому оточенні Трюдо, однак розрив з офісом прем’єр-міністра призвів до її раптової відставки в грудні. 56-річна Фралінд працювала журналісткою, а у 2013 році увійшла до Палати громад і через два роки приєдналася до кабінету Трюдо після того, як він привів партію до влади. На посаді міністра закордонних справ вона допомогла Канаді переглянути угоду про вільну торгівлю з США та Мексикою. Пізніше вона була призначена віцепрем’єр-міністром та міністром фінансів.

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Фріланд має українське походження і постійно висловлює непохитну підтримку України.

Каріна Гулд - колишній фахівець з торгівлі та інвестицій, обіймала низку посад в уряді Трюдо, ставши наймолодшою жінкою на посаді міністра в Канаді. 37-річна Гулд була міністром у справах сім’ї, міністром міжнародного розвитку, а згодом міністром демократичних інституцій. Нині вона є членом Палати громад Канади.

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Френк Бейліс, також колишній член парламенту від Ліберальної партії, заявив, що використає свій досвід для вирішення проблем доступності та вартості життя, з якими стикаються канадці. Бейліс є виконавчим головою компанії з виробництва медичного обладнання, яка була заснована його матір’ю. Бейліс був депутатом з 2015 по 2019 рік.

6 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку з посади премʼєр-міністра Канади та глави Ліберальної партії.