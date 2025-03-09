У Балаклії на Харківщині два дрони влучили в навчальний заклад. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто.

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Більше по темі

Протиповітряна оборона працювала у 12 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській.

Окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в окупованому Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 119 дронів .

Дроном «Молнія» росіяни вдарили по Сумах. Пошкоджене офісне приміщення.

Advertisement

«Дрон типу «Молнія» пошкодив офісне приміщення: вибито 11 вікон», - повідомила Сумська міська рада.

На Київщині після атаки дронів у Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі зачепило три автомобілі у двох населених пунктах. За даними ОВА, ніхто не постраждав.

На Запоріжжі росіяни атакували критичну інфраструктуру. Без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів.

Над Дніпропетровщиною наші оборонці збили 4 безпілотники ворога.