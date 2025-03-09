Цієї ночі російські війська запустили по Україні 119 дронів

Атакували ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних видів.

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів 9 березня: скільки БпЛА збили

Окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в окупованому Криму. 

Українські військові збили 73 ворожих безпілотників. 

37 імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

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Протиповітряна оборона працювала у 12 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Наслідки нічної атаки дронів

У Балаклії на Харківщині два дрони влучили в навчальний заклад. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. 

У селищі Кочеток ударом зачепило будівлю дитячого закладу.

Дроном «Молнія» росіяни вдарили по Сумах. Пошкоджене офісне приміщення. 

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«Дрон типу «Молнія» пошкодив офісне приміщення: вибито 11 вікон», - повідомила Сумська міська рада. 

На Київщині після атаки дронів у Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі зачепило три автомобілі у двох населених пунктах. За даними ОВА, ніхто не постраждав. 

На Запоріжжі росіяни атакували критичну інфраструктуру. Без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів.

Над Дніпропетровщиною наші оборонці збили 4 безпілотники ворога. 

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