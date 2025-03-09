Цієї ночі російські війська запустили по Україні 119 дронів.
Атакували ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних видів.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 9 березня: скільки БпЛА збили
Окупанти запускали дрони із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в окупованому Криму.
Українські військові збили 73 ворожих безпілотників.
37 імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала у 12 областях - Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
Обстріли України день за днем 03-09-2025
Наслідки нічної атаки дронів
У Балаклії на Харківщині два дрони влучили в навчальний заклад. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто.
У селищі Кочеток ударом зачепило будівлю дитячого закладу.
Дроном «Молнія» росіяни вдарили по Сумах. Пошкоджене офісне приміщення.
«Дрон типу «Молнія» пошкодив офісне приміщення: вибито 11 вікон», - повідомила Сумська міська рада.
На Київщині після атаки дронів у Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі зачепило три автомобілі у двох населених пунктах. За даними ОВА, ніхто не постраждав.
На Запоріжжі росіяни атакували критичну інфраструктуру. Без газопостачання залишаються майже 2 тисячі абонентів.
Над Дніпропетровщиною наші оборонці збили 4 безпілотники ворога.