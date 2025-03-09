Американський мільярдер Ілон Маск стверджує, якщо він відключить свої системи супутникового зв’язку Starlink, то весь український фронт нібито впаде.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Маск зробив заяву про Starlink на фронті

Макс заявив, що він «кинув виклик Путіну», коли надав Україні доступ до Starlink.

«Я буквально кинув виклик Путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», - написав Маск.

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Маск не вірить у перемогу України.

«Мене нудить від багаторічної бійні в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася», - йдеться у дописі.

Відключення Starlink в Україні: що відомо

Ще в лютому Reuters писав, що США розглядають можливість обмеження доступу України до Starlink, якщо не буде підписано угоду про корисні копалини.

Більше по темі Польща відповіла Маску на можливе відключення Starlink для України У МЗС країни заявили, що у випадку відключення шукатимуть інших постачальників.

Тоді Ілон Маск спростував інформацію про ймовірність блокування Starlink для України.

Європа тим часом шукає для України супутниковий зв’язок, який би міг стати альтернативою Starlink і веде переговори з іншими операторами.