Сьогодні, 9 березня, стали відомі переможці Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.

Це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні.

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Шевченківська премія 2025: переможці

Указ про присудження нагород підписав президент Володимир Зеленський.

Шевченківську премію вирішили надати таким митцям:

режисерові-постановнику, авторові лібрето Василю Вовкуну - за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської національної опери;

- за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської національної опери; поетові Юрію Іздрику - за книгу поезій «Колекція»;

- за книгу поезій «Колекція»; художниці Жанні Кадировій - за персональну виставку «Траєкторія польотів»;

- за персональну виставку «Траєкторія польотів»; журналістові Павлу Казаріну - за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда»;

- за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда»; майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій , Андрію Пікушу, Марії Пікуш і Наталії Рибак - за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;

- за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»; скрипальці Богдані Півненко - за концертні програми 2019-2024 років;

- за концертні програми 2019-2024 років; режисерові, авторові сценарію Олександру Саніну , операторові Сергію Михальчуку , композиторці Аллі Загайкевич - за повнометражний ігровий фільм «Довбуш»;

, операторові , композиторці - за повнометражний ігровий фільм «Довбуш»; композиторові Олександру Шимку - за сакральну містерію «Вирій» для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні й українські народні тексти.

​​Розмір Національної премії імені Тараса Шевченка становить 484 480 гривень.