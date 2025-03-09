Сьогодні, 9 березня, стали відомі переможці Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.
Це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні.
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Шевченківська премія 2025: переможці
Указ про присудження нагород підписав президент Володимир Зеленський.
Шевченківську премію вирішили надати таким митцям:
- режисерові-постановнику, авторові лібрето Василю Вовкуну - за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської національної опери;
- поетові Юрію Іздрику - за книгу поезій «Колекція»;
- художниці Жанні Кадировій - за персональну виставку «Траєкторія польотів»;
- журналістові Павлу Казаріну - за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда»;
- майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрію Пікушу, Марії Пікуш і Наталії Рибак - за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;
- скрипальці Богдані Півненко - за концертні програми 2019-2024 років;
- режисерові, авторові сценарію Олександру Саніну, операторові Сергію Михальчуку, композиторці Аллі Загайкевич - за повнометражний ігровий фільм «Довбуш»;
- композиторові Олександру Шимку - за сакральну містерію «Вирій» для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні й українські народні тексти.
Розмір Національної премії імені Тараса Шевченка становить 484 480 гривень.