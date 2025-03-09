До шести зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 5 березня.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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Удар по Кривому Рогу 5 березня: 6 загиблих

Сьогодні у лікарні помер один із постраждалих - 53-річний чоловік.

Медики кілька днів боролися за його життя. Але врятувати не вдалося.

Війська РФ вдарили балістикою по готелю у Кривому Розі у середу ввечері. Постраждало 30 людей.

У місті пошкоджено понад 30 будинків, 11 об’єктів бізнесу, лікарня, дитсадки та адмінбудівлі.

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Президент Володимир Зеленський повідомляв, що буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони встигли спуститись із номерів.

Ситуація на Дніпропетровщині

У ніч на 9 березня російські війська вдарили по Нікополю. Гатили з важкої артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Ніхто не постраждав.

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