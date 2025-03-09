До шести зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 5 березня.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
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Удар по Кривому Рогу 5 березня: 6 загиблих
Сьогодні у лікарні помер один із постраждалих - 53-річний чоловік.
Медики кілька днів боролися за його життя. Але врятувати не вдалося.
Війська РФ вдарили балістикою по готелю у Кривому Розі у середу ввечері. Постраждало 30 людей.
У місті пошкоджено понад 30 будинків, 11 об’єктів бізнесу, лікарня, дитсадки та адмінбудівлі.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони встигли спуститись із номерів.
Ситуація на Дніпропетровщині
У ніч на 9 березня російські війська вдарили по Нікополю. Гатили з важкої артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Ніхто не постраждав.
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
Зранку росіяни знову вдарили по районному центру - уже дронами-камікадзе.
Ввечері підрозділи ПвК «Схід» збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі безпілотники.