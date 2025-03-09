До шести зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 5 березня. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Удар по Кривому Рогу 5 березня: 6 загиблих

Сьогодні у лікарні помер один із постраждалих - 53-річний чоловік. 

Медики кілька днів боролися за його життя. Але врятувати не вдалося. 

Війська РФ вдарили балістикою по готелю у Кривому Розі у середу ввечері. Постраждало 30 людей. 

У місті пошкоджено понад 30 будинків, 11 об’єктів бізнесу, лікарня, дитсадки та адмінбудівлі. 

Advertisement

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони встигли спуститись із номерів. 

Ситуація на Дніпропетровщині 

У ніч на 9 березня російські війська вдарили по Нікополю. Гатили з важкої артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Ніхто не постраждав. 

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
Більше по темі

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя

Через ворожий обстріл виникла потреба обмежувати споживання газу.

Зранку росіяни знову вдарили по районному центру - уже дронами-камікадзе. 

Ввечері підрозділи ПвК «Схід» збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі безпілотники

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Вночі ППО збила всі «шахеди» та керовану авіаційну ракету
Київ Пост
лип. 27, 2024
Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини
Київ Пост
бер. 3
На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол.
За матеріалами Укрінформ
бер. 5
Дрони влучили у мʼясокомбінат у Богодухові: загинули троє чоловіків
Київ Пост
1д тому
Більше про Дніпро
Хроніка війни в Україні. 5 березня: РФ вдарила по Одещині, Херсонщині та Дніпропетровщині Одеса
Хроніка війни в Україні. 5 березня: РФ вдарила по Одещині, Херсонщині та Дніпропетровщині
Київ Пост
бер. 5
Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини in-depth Дніпро
Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини
Київ Пост
бер. 3
Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі Дніпро
Ворог поранив двох чоловіків у Нікополі
Київ Пост
лют. 9
Росіяни запустили по Україні 151 дрон: скільки збили Київ
Росіяни запустили по Україні 151 дрон: скільки збили
Київ Пост
лют. 9
Читати далі
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня Зеленський
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня
Київ Пост
6г тому
Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили Дрони
Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили
Київ Пост
11г тому
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя Запоріжжя
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
Київ Пост
13г тому
Обстріли України день за днем 03-09-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-09-2025
Київ Пост
20г тому
" Попередній Маск: якщо я відключу Starlink, український фронт розвалиться
Далі » Стали відомі лауреати Шевченківської премії-2025