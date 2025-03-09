Протягом цього тижня Росія сотні разів атакувала українські міста та села. 

Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. 

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Про це розповів президент Володимир Зеленський

Іноземні компоненти у російській зброї 

Глава держави наголосив, що для виробництва зброї Росія використовує іноземні компоненти.

«Кожен «шахед», кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складників», - зазначив президент. 

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Останні обстріли України

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів - локаційно втрачені. 

На Запоріжжі окупанти вдарили по критичній інфраструктурі. Без газу залишилися дві тисячі абонентів у двох селах. 

Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили
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Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

У ніч на 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами

Внаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло 11 людей. 

На Костянтинівку ворог скинув авіабомби. 

Троє чоловіків загинули через російський удар по м’ясокомбінату у Богодухові на Харківщині. 

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Дронами російські війська масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. 

У Кривому Розі внаслідок атаки 5 березня загинуло 6 людей. 

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