Протягом цього тижня Росія сотні разів атакувала українські міста та села.

Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

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Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Іноземні компоненти у російській зброї

Глава держави наголосив, що для виробництва зброї Росія використовує іноземні компоненти.

«Кожен «шахед», кожна авіаційна бомба, які використовує Росія, - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї - понад 82 тисячі іноземних складників», - зазначив президент.

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Останні обстріли України

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів - локаційно втрачені.

На Запоріжжі окупанти вдарили по критичній інфраструктурі. Без газу залишилися дві тисячі абонентів у двох селах.

У ніч на 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами.

Внаслідок обстрілу Добропілля на Донеччині загинуло 11 людей.

На Костянтинівку ворог скинув авіабомби.

Троє чоловіків загинули через російський удар по м’ясокомбінату у Богодухові на Харківщині.

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Дронами російські війська масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

У Кривому Розі внаслідок атаки 5 березня загинуло 6 людей.