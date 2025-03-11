У застосунку “Дія” 10 березня з’явилася нова послуга – цифровий дозвіл на зброю. У перший день запуску українці згенерували понад 90 тисяч таких дозволів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дозвіл на зброю в “Дії”: українці згенерували 90 тисяч документів

“Ви згенерували 90 000+ дозволів на зброю в Дії за 8 годин! Супершвидкість, як завжди”, – пояснив Федоров.

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Власники зброї тепер можуть отримати електронний документ з усіма даними замість паперової книжечки. При закінченні терміну дії дозволу, користувач отримає сповіщення і зможе продовжити його онлайн на сайті МВС.

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Для отримання цифрового дозволу необхідно оновити “Дію” та згенерувати документ у розділі “Документи”, якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що Єдиний реєстр зброї продовжує працювати, як і раніше, і подати запит на отримання дозволів можна також через Єдине вікно для громадян.

У застосунку “Дія” з’явився дозвіл на зброю

Вчора віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку Дія запустили дозвіл на зброю.

Спочатку дозвіл працюватиме у форматі бета-тестування — фахівці постійно аналізуватимуть фідбек та перевірятимуть, чи все працює.

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У 2023 році в Україні створили електронний реєстр зброї, на його основі запустили дозвіл у Дії. Надалі плануються й інші послуги.