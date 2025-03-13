Наразі схвалення заявок на в’їзд іммігрантів за програмою “Єднання для України” (U4U) призупинено. На жаль, ця нова ініціатива від адміністрації Трампа розповсюджується на всіх іммігрантів. То ж що робити далі?

США хочуть посилити контроль над мігрантами в країні: як це вплине на біженців з України

Водночас статус тимчасового захисту (TPS) для громадян України продовжено до вересня 2026 року, що дозволяє українцям, які прибули до США до 16 серпня 2023 року, легально залишатися в країні та отримувати дозвіл на роботу. Українці також можуть використовувати інші імміграційні візи або шукати притулок, якщо відповідають критеріям. Важливо стежити за останніми новинами та офіційними оголошеннями уряду США, оскільки імміграційне законодавство може змінюватися.

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Рекомендується звертатися за консультацією до імміграційних адвокатів або організацій, що надають допомогу біженцям. Зміна адміністрацій у США впливає на міграційну політику, тому радимо слідкувати за новинами.

Подвійні стандарти Трампа щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю
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Подвійні стандарти Трампа щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю

Політика Трампа щодо надання військової допомоги показала подвійні стандарти: Ізраїль отримує її безумовно і постійно, а Україна – з затримками, умовами та політичними маневрами.

Також багато рішень будуть прийматися в Конгресі США. Для отримання додаткової інформації можна звернутися до офіційного сайту Служби громадянства та імміграції США (USCIS), Державного департаменту США, а також сайтів та організацій, що підтримують українських біженців у США.

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За наявними даними, у період з 2022 по 2025 рік до США в’їхало близько 212 тисяч українських біженців. Ця цифра включає понад 187 тисяч осіб, які прибули за програмою “Єднання для України” (U4U), та приблизно 25 тисяч українців, які перетнули сухопутний кордон із Мексикою на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Біженці, які в’їхали за програмою U4U, мали право на швидкий дозвіл на в’їзд та перебування в США, а також на роботу, медичну допомогу та інші соціальні послуги.

Ті, хто отримав статус тимчасового захисту (TPS), також мали право на законне перебування та роботу в країні.

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Важливо зазначити, що всі ці програми надавали тимчасовий прихисток і не давали права на постійне проживання у США. Отримати таке право (зелену карту) українці можуть через сімейне спонсорство, працевлаштування, або статус біженця/шукача притулку, подаючи відповідні петиції до USCIS.

Процес вимагає відповідності критеріям та може бути тривалим, тому рекомендується консультація з імміграційним адвокатом.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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