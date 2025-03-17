Від початку повномасштабної війни в Україні Нідерланди стали прихистком для тисяч українських біженців, надавши їм тимчасовий захист. У 2025 році питання довгострокового перебування українців у Нідерландах стає все більш актуальним. То що пропонує уряд країни?

Довгострокове проживання для українців у Нідерландах: перспективи 2025 року

Наразі українські біженці в Нідерландах користуються тимчасовим захистом, що забезпечує їм право на проживання, роботу, освіту та медичну допомогу. Згідно з офіційними даними, тимчасовий захист продовжено щонайменше до 4 березня 2026 року. Проте уряд Нідерландів активно розглядає різні варіанти для визначення майбутнього статусу українських біженців.

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Одним із перспективних варіантів є можливість надання дозволів на довгострокове проживання тим українцям, які успішно інтегрувалися в нідерландське суспільство. Ця ініціатива спрямована на тих, хто:

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адаптувався до місцевого способу життя;

вивчив нідерландську мову;

знайшов роботу і сплачує податки.

У Нідерландах розуміють, що багато українців бажають залишитися в країні на тривалий термін, тому розглядають різні шляхи для легалізації їхнього перебування. Зокрема, отримання дозволу на довгострокове перебування. Цей варіант передбачає, що українці, які успішно інтегрувалися в нідерландське суспільство, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання. Окрім того, в країні активно працює програма возз’єднання сімей, за якою українці, члени сім’ї яких вже легально проживають у Нідерландах, можуть подати заяву на возз’єднання.

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Після закінчення терміну тимчасового захисту всі українці, які знайшли роботу в Нідерландах, можуть подати заяву на отримання робочої візи. Робоча віза знімає низку пільг, але дає більше можливостей для довгострокового проживання в країні та можливість отримати громадянство в майбутньому. Також українці, які мають намір навчатися в Нідерландах, можуть оформити навчальну візу. Таким чином підлітки, які хочуть вступати до вишів у Нідерландах, мають змогу залишитися там на весь термін навчання.

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У 2025 році українські біженці, ймовірно, продовжать користуватися правами, наданими їм тимчасовим захистом. Однак, з огляду на динамічну ситуацію, важливо стежити за офіційними оголошеннями уряду Нідерландів. Адже велика кількість коштів щорічно виділяється на утримання біженців, тож уряд активно шукає методи скорочення фінансування на утримання та остаточного інтегрування цих людей у суспільство.

Поки що Нідерланди забезпечують біженців житлом і базовим харчуванням, щоб підтримати їх під час перебування в країні. Українці отримують щомісячні виплати, які допомагають покрити витрати на їжу, одяг та особисті потреби. Розмір виплат залежить від складу сім’ї та місця проживання. Деяким доступна можливість звернутися в банки їжі та одягу, щоб отримати те, що туди жертвують. Більшість біженців мають доступ до безкоштовної медичної допомоги, в тому числі візити до сімейного лікаря, лікування та екстрену медичну допомогу.