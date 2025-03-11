Прескіт: https://surl.gd/dyttnc

Стартували зйомки першого original-серіалу від Київстар ТБ — драмеді «Вітя». Проєкт виробляється в межах стратегічної угоди Київстар ТБ і FILM.UA Group і стане важливим етапом у розвитку українського серіального контенту для ОТТ-платформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Оригінальний контент став ключовим фактором успіху цифрових платформ у всьому світі, що підтверджено міжнародним досвідом. Київстар ТБ і FILM.UA Group уже запровадили інноваційну модель розповсюдження контенту catch forward, коли прем’єри серіалів спершу з’являються на онлайн-платформі, а згодом — на традиційному телебаченні. Серіал «Вітя» стане новою сторінкою співпраці й унікальним original-проєктом, створеним спеціально для української аудиторії.

Advertisement

Сюжет серіалу розповість про молодого автослюсаря Вітю з Лубнів, який мріє про карʼєру психолога в Києві. Психолог-початківець стає місцевою знаменитістю завдяки нестандартному підходу — консультувати клієнтів прямо на СТО, порівнюючи людську психіку з будовою автомобіля. Щодня він стикається з людськими переживаннями, допомагаючи кожному розібратися з власними страхами й проблемами. Утім, сам герой стикається зі складним вибором: залишитися в рідному місті чи вирушити до Києва, щоб досягти нових професійних висот.

Advertisement

«Вітя» — це перші кроки платформи Київстар ТБ у створенні original-контенту. Компанія інвестує в якісний український серіальний продукт, розширюючи горизонти для глядачів і професіоналів індустрії. Драмеді засноване на короткометражному однойменному фільмі режисера Максима Сусіди — дипломній роботі в Українській Кіношколі, що пізніше здобула нагороду на Eastern European Short Film Awards, а також була номінована на фестивалі «Миколайчук OPEN».

«Виробництво першого повноцінного original-проєкту — це логічний крок у розвитку Київстар ТБ. Ми прагнемо не лише ретранслювати контент, купувати прем’єри й ексклюзиви, які виробляються для кінотеатрів або телебачення, а формувати якісний український продукт, який буде цікавий як нашим глядачам, так і міжнародній аудиторії. “Вітя” стане першою, але далеко не останньою історією, яку ми розкажемо. Гроші мають інвестуватися у розвиток українського виробництва, а не навпаки, саме тому на сьогодні в нас найбільша відеотека проєктів українського виробництва», — зазначає Павло Рибак, CEO Київстар ТБ.

Advertisement

Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group, прокоментувала співпрацю: «Унікальний контент, що не доступний в інших джерелах, є ключовим фактором успіху сучасних платформ. Як лідер у сфері виробництва контенту й важливий гравець ринку розваг, ми усвідомлюємо значущість цих процесів. “Вітя” — це перша ластівка, і наша стратегічна задача — системно виробляти й розвивати оригінальний контент у співпраці з платформами. Ми раді, що разом з Київстар ТБ створюємо проєкт, який якісно відрізнятиметься від традиційного телебачення. “Вітя” покаже реальні історії без підлаштувань під телевізійні стандарти — життя таким, як воно є. Ми прагнемо зробити цей контент унікальним, гострим і чесним».

Advertisement

Зйомки першого сезону тривають, а прем’єра драмеді планується вже восени 2025 року на платформі Київстар ТБ.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua FILM.UA Group — є одним із найбільших медіахолдингів у Східній Європі та беззаперечний лідер українського ринку аудіовізуального контенту і розваг. Компанія спеціалізується на виробництві ігрових фільмів, телесеріалів та анімаційного контенту. Крім того, FILM.UA Group активно займається міжнародною дистрибуцією контенту, включно з кінотеатральними релізами, та надає комплексні послуги з адаптації і локалізації контенту. Група управляє власними телеканалами та оперує кіностудійним комплексом в Києві.

Advertisement

Advertisement

Серед проєктів — повнометражні фільми «Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма», «Потяг в 31 грудня», трилогія «Скажене весілля», «Ціна правди», серіали-альманахи «Перші дні», «І будуть люди» та багато інших.