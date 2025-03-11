Cтатки п’яти найбагатших людей, які були присутні на інавгурації Дональда Трампа 20 січня, зменшилися на 209 млрд доларів. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск, повідомляє Bloomberg.

Як інавгурація Трампа обвалила статки мільярдерів на $209 млрд

Період між виборами та інавгурацією Трампа був вигідним для мільярдерів – індекс S&P 500 оновив рекорди. Інвестори активно вкладалися в акції та криптовалюти, сподіваючись на сприятливу політику нового президента.

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Акції Tesla підскочили на 98% за кілька тижнів після виборів. LVMH Бернара Арно зросла на 7% за тиждень до інавгурації, що додало мільярдеру 12 млрд доларів.

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Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, яка раніше заблокувала Трампа, зросла на 9% до його вступу на посаду і ще на 20% у перший місяць.

Проте очікування подальшого зростання ринку не виправдалися. Після вступу Трампа на посаду S&P 500 просів на 6,4%. Звільнення держслужбовців і невизначеність щодо тарифної політики спричинили паніку серед інвесторів.

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Компанії мільярдерів, які були на інавгурації, зазнали значних втрат, втративши загалом 1,39 трильйона доларів ринкової капіталізації.

Найбільші втрати серед мільярдерів після інавгурації Трампа

Ілон Маск (-$148 млрд). Tesla подорожчала на 98% після виборів, але згодом втратила це зростання через падіння продажів у Європі та Китаї.

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Джефф Безос (-$29 млрд). Акції Amazon впали на 14% після взаємодії компанії з Трампом та його адміністрацією.

Сергій Брін (-$22 млрд). Alphabet втратила 7% через фінансові невдачі та тиск регуляторів.

Марк Цукерберг (-$5 млрд). Meta спочатку зросла на 19%, але потім втратила весь приріст.

Бернар Арно (-$5 млрд). LVMH втратила позиції після зростання наприкінці січня через можливі мита на європейські товари.

Білий дім назвав 50 перемог Трампа

З нагоди 50 днів Трампа при владі Білий дім перерахував 50 його досягнень на посаді президента США:

Безпрецедентна охорона кордону;

Закон про затримання нелегальних іммігрантів;

Депортація нелегальних убивць, ґвалтівників і торговців наркотиками;

Відновлення тарифів на імпорт;

Розв’язання фентанілової кризи

Забезпечення мільярдів доларів нових інвестицій у США;

Повернення виробництва в Америку;

Порятунок американських громадян, які були заручниками за кордоном, зокрема у Венесуелі, Афганістані, полоні ХАМАС, Росії та Білорусі;

Відновлення максимального тиску на Іран.

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