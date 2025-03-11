10 березня президент США Дональд Трамп 50 днів очолював країну. Білий дім назвав 50 перемог лідера за цей термін.

Білий дім назвав 50 перемог Трампа

“Сьогодні президент Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді й уже зарекомендував себе як найпослідовніший президент нашого часу. Перемога ніколи не припиняється - і президент Трамп тільки починає”, - йдеться у заяві.

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Білий дім перерахував 50 таких досягнень:

Безпрецедентна охорона кордону;

Закон про затримання нелегальних іммігрантів;

Депортація нелегальних убивць, ґвалтівників і торговців наркотиками;

Відновлення тарифів на імпорт;

Розв’язання фентанілової кризи

Забезпечення мільярдів доларів нових інвестицій у США;

Повернення виробництва в Америку;

Порятунок американських громадян, які були заручниками за кордоном, зокрема у Венесуелі, Афганістані, полоні ХАМАС, Росії та Білорусі;

Відновлення максимального тиску на Іран;

Підписання указу про поновлення на службі військовослужбовців США, які були звільнені згідно з мандатом армії на вакцинацію проти COVID-19 часів Байдена;

Забезпечення арешту міжнародного терориста;

Вивільнення американської енергії;

Скасування уведеної Байденом заборону на експорт зрідженого природного газу;

Скасування усіх енергетичних правил адміністрації Байдена, які вбивали робочі місця, прокитайські та антиамериканські;

Припинення схеми умовно-дострокового звільнення нелегальних іммігрантів;

Прагнення миру в усьому світі;

Підписання указу про захист дітей від хімічних та хірургічних калічень;

Припинення “нечесної практики примушування жінок змагатися з чоловіками у спорті”;

Припинення марнотратства, шахрайства та зловживання в уряді;

Реформа федеральної бюрократії;

Припинення ініціативи “розмаїття, справедливості та залучення”;

Покладання краю вакцинації американських учнів;

Закінчення перетворення уряду на зброю проти своїх громадян;

Скасування закону проти американських громадян;

Спроба зробити життя доступнішим для пересічних американців;

Введення офіційної політики уряду США про тільки дві статі;

Призначення англійської як офіційної мови США;

Припинення антисемітизму в університетських містечках;

Скорочення бюрократичної тяганини;

Повернення наймання на основі заслуг;

Доведення набору в армію до найвищого рівня за останні десятиліття;

Заборона фінансування БАПОР − агентства ООН, в якому працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихаду;

Реформи в освіті;

Відновлення прикордонної стіни − додано більш ніж 400 миль стіни, побудованої під час його першого терміну;

Припинення мандату Байдена на електромобілі;

Покладання краю війні з криптовалютою;

Заснування Комісії “Зробимо Америку знову здоровою”, яка перенаправляє національну увагу на зміцнення здоров’я, а не просто на боротьбу з хворобами;

Розширення доступу до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ);

Заснування Управління у справах віросповідання, яке покликане захищати релігійні свободи американців;

Відновлення прозорості уряду (наказ на розсекречення документів, пов’язаних з убивством президента США Джона Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга);

Підвищення стандартів для правоохоронних органів;

Повернення закону і порядку в американські міста;

Реформування федеральної системи реагування на стихійні лиха;

Розправа з так званими “містами-притулками”;

Відкочення назад спроби Байдена запровадити обов’язкові паперові трубочки;

Доручення міністру фінансів припинити випуск пенні, вартість якого становить 3,69 цента;

Припиниення затвердження обтяжливої для Нью-Йорка схеми “ціноутворення в умовах перевантаженості доріг”;

Примушення Вашингтона до очищення таборів бездомних;

Припинення “задушливої хватки” Китаю над Панамським каналом, прагнучи повернути його під законне володіння США;

Зупинка впровадження вимог до звітності, які обтяжують малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.

Трамп планує позбавити правового статусу близько 240 тис. українців у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно 240 тисяч українців, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії.

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Наслідком такого кроку може стати пришвидшена депортація українців.

Це є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа, яка передбачає позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, що отримали дозвіл на перебування у США за гуманітарними програмами, започаткованими під час президентства Байдена.