У південно-західній пакистанській провінції Белуджистан бойовики-сепаратисти здійснили атаку на пасажирський потяг, у якому знаходилися близько 400 людей.

Поранені машиніст та декілька правоохоронців, повідомляє Reuters.

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Напад на потяг у Пакистані - що відомо

Атакований потяг Jaffar Express складався з дев’яти вагонів, і перевозив приблизно 400 пасажирів, прямуючи з міста Кетта, адміністративного центру Белуджистану, до міста Пешавар, що розташоване в сусідній провінції Хайбер-Пахтунхва.

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Армія визволення Белуджа, радикальна сепаратистська група, заявила про свою відповідальність за атаку, стверджуючи, що вони захопили заручників з числа пасажирів потяга, включаючи, за їхніми словами, співробітників правоохоронних органів.

Влада провінції та представники залізниці не підтвердили факт захоплення заручників, повідомивши, що на місце події були направлені сили безпеки уряду, і всі регіональні служби були приведені в стан готовності для вирішення ситуації.

У Белуджистані вже протягом багатьох років активно діють збройні сепаратистські групи, здійснюючи напади на державні установи, пакистанські військові сили, а також на китайські компанії, що займаються видобутком природних ресурсів у цьому районі.

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Армія визволення Белуджа є найбільшим з декількох етнічних повстанських рухів в даному регіоні, які ведуть боротьбу за незалежність Белуджистану.

Також вони наполягають на отриманні частини прибутку від продажу корисних копалин, які Пакистан отримує з цієї багатої на ресурси провінції.

Теракт терористів-смертників у Пакистані - подробиці

5 березня у Пакистані бойовики підірвали фургони на території військового містечка.

Загинуло щонайменше 12 цивільних осіб, серед яких 7 дітей, ще близько 30 отримали травми.

Два автомобілі, керовані смертниками та начинені вибухівкою, прорвалися на територію військового об’єкта з метою нападу на військовослужбовців.

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Вибухи були настільки сильними, що обвалили покрівлю розташованої поруч мечеті, де перебували люди, а також завдали шкоди відвідувачам прилеглого ринку.