Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1500 сімей внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримали компенсацію за зруйноване житло за допомогою житлових сертифікатів у рамках програми “єВідновлення”. Про це він заявив на засіданні уряду 11 березня.

Житлові сертифікати єВідновлення: Шмигаль про виплати ВПО

“Також запрацювала опція купівлі житла за програмою “єОселя” через сертифікат “єВідновлення”. Перші українці вже стали власниками нерухомості за таким механізмом”, – додав Шмигаль.

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Крім того, держава надає ВПО субсидії на оренду житла та виплати на проживання. Останні, за словами Шмигаля, отримують близько 1,2 млн осіб, яким з початку року було перераховано понад 5,3 млрд грн.

З 1 березня ВПО автоматично перепризначать виплати

З першого березня виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб будуть продовжені автоматично.

З першого березня поточного року, усі внутрішньо переміщені особи, що на даний момент отримують державну допомогу, автоматично отримають продовження виплат на наступні шість місяців, за умови, що вони відповідають встановленим вимогам.

З початку січня цього року для переселенців, які не отримують основні виплати на проживання, ввели новий вид допомоги – субсидію на оплату орендованого житла.

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5 лютого уряд України виділив 15 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало або було зруйновано через російську агресію.

Перші 4,3 мільярди гривень, передбачені програмою єВідновлення, вже можна використати для отримання компенсацій.