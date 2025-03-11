У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил україни (ЗСУ), Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили стратегічні об’єкти РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Сили оборони уразили Московський нафтопереробний завод

Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

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Як зазначається, також лунали вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції “Стальной конь” (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу “Дружба”.

Внаслідок дій протиповітряної оборони Росії, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

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У Генштабі додали, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення.

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Масована атака дронів на Підмосков’я: що треба знати

У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю.

Постраждалі – в Ленінському міському окрузі (м. Видне) і Домодєдово (с. Ям). У Раменському уламки БПЛА пошкодили багатоквартирний будинок (щонайменше 7 квартир).