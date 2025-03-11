У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил україни (ЗСУ), Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили стратегічні об’єкти РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Сили оборони уразили Московський нафтопереробний завод
Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.
Як зазначається, також лунали вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції “Стальной конь” (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу “Дружба”.
Внаслідок дій протиповітряної оборони Росії, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.
Переговори США та України в Саудівській Аравії: що відомо
У Генштабі додали, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення.
Масована атака дронів на Підмосков’я: що треба знати
У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники.
Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю.
Постраждалі – в Ленінському міському окрузі (м. Видне) і Домодєдово (с. Ям). У Раменському уламки БПЛА пошкодили багатоквартирний будинок (щонайменше 7 квартир).