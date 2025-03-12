Станом на 22:00 11 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 244 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку противник від початку доби 6 разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку агресор проводив наступи в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового, де ЗСУ зупинили 13 ворожих атак.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони в напрямках населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. Тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 6 штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

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На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції українських захисників поблизу Майського, Часового Яру та Ступочок. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

32 рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

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На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 54 штурмові дії противника, ще дев’ять боєзіткнень тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького. Тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. Сім боєзіткнень наразі тривають.

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На Оріхівському напрямку ворог проводив 9 наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно атакував у бік позицій наших захисників.

Курська спецоперація − останні новини

На Курському напрямку з початку доби відбулося 33 боєзіткнення, армія РФ завдала 13 авіаударів, скинувши 15 КАБ, та здійснила 240 обстрілів, зокрема дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2025 року становлять близько 889 тисяч 050 осіб, зокрема ще 1430 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

10306 (+3) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21430 (+7), артилерійських систем – 24390 (+44), РСЗВ – 1314 (+1)

засобів ППО ‒ 1103 (+0), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28912 (+111)

крилатих ракет ‒ 3121 (+1), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 40274 (+69), спеціальної техніки ‒ 3777 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Кораблі РФ з “Калібрами” в Чорному та Середземному морях: дані на 12 березня

Станом на ранок 12 березня 2025 року (06:00) в Чорному та Середземному морях перебувають російські кораблі-носії крилатих ракет “Калібр” із сумарним залпом до 30 ракет.

Чорне море: 1 корабель, до 4 ракет “Калібр”.

Азовське море: ворожі кораблі відсутні.

Середземне море: 4 кораблі, з них 3 носії “Калібрів”, до 26 ракет.

За добу Керченською протокою в інтересах РФ пройшли:

У Чорне море: 8 суден (2 з них – у напрямку Босфору).

В Азовське море: 7 суден (6 з них – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Інфографіка: Військово-Морські Сили / Телеграм

Україна та США оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді

Україна та Сполучені Штати оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді, повідомили в Офісі президента.

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Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з її боку “є ключем до досягнення миру”.

Своєю чергою Штати негайно скасують паузу в обміні розвідданими та відновлять безпекову допомогу Україні.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

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Українська делегація знову наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.