У Дніпрі ввечері 11 березня, під час повітряної тривоги, російські війська атакували місто ударними безпілотниками, що призвело до вибухів та руйнувань, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нічна атака на Дніпро: вибухи і руйнування 11 березня

Внаслідок атаки пошкоджено близько 10 приватних будинків, дитсадок і школу (вибиті вікна). Інформації про жертв немає.

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Інформація про людей під завалами не підтвердилася, як повідомив Лисак.

Фото: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак / Телеграм

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Раніше він повідомляв про пожежу на об’єкті інфраструктури та пошкодження двох приватних будинків. Також була попередня інформація про можливе перебування людей під завалами. В області працювала ППО.

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Повітряні сили ЗСУ о 21:55 попереджали про загрозу застосування БПЛА у Дніпрі.

Фото: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак / Телеграм

Нічна атака на Суми: “Шахед” влучив у склад, спалахнула пожежа

Внаслідок атаки російського дрона-камікадзе “Шахед” у Сумах увечері 11 березня виникла пожежа на складі, повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

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“На жаль, є влучання “Шахеда” в одне зі складських приміщень. Є займання, на місці працюють усі служби”, – сказав Кобзар.

Він додав, що на цей час інформації про постраждалих (поранених чи загиблих) немає.

Атака дронів на Київщину: пошкоджено будинки в трьох районах

Внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників на Київську область 12 березня пошкоджено житлові будинки в трьох районах: Фастівському, Обухівському та Броварському.

Про це повідомляє ДСНС України.

Фото: ДСНС України / Телеграм

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У Фастівському районі уламки збитого дрона спричинили пожежу в меблевому магазині та приватному будинку. За даними ДСНС, пожежі ліквідовано, обійшлося без жертв і постраждалих.

Напередодні, 11 березня, Росія запустила ударні БПЛА по Україні. Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях. Вибухи фіксувалися в Дніпрі, Сумах і Харкові. Працювала ППО в Києві та області.

Фото: ДСНС України / Телеграм

Росія вдарила ракетою по порту Одеси: є загиблі і поранені

Четверо громадян Сирії загинули в Одесі ввечері 11 березня внаслідок удару російської балістичної ракети по портовій інфраструктурі. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Ракета пошкодила судно MJ PINA під прапором Барбадосу, яке завантажувало пшеницю для Алжиру. Наймолодшому із загиблих було 18 років, найстаршому – 24.

Поранення дістали також громадянин України та громадянин Сирії, їм надається допомога.

Кіпер зауважив, що атаковане судно було “абсолютно цивільним”. Також пошкоджень зазнали ще одне судно, причали та склади.