У Бразилії з 22 по 23 березня відбудеться XI Конгрес українських організацій. Подія присвячена 40-річчю від дати заснування Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації (УБЦР), повідомив очільник організації Віторіо Соротюк. 

Конгрес має на меті визначити стратегічні напрями діяльності УБЦР, а також сприяти єднанню та обміну досвідом між українськими лідерами у сфері культури та соціальної діяльності, написав Соротюк. 

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Йтиметься, серед іншого, про збереження та розвиток української культури в Бразилії, а також мир і відбудову України. 

Подія відбудеться в місті Куритиба, штат Парана. Також у межах Конгресу заплановані Загальні збори 11 організацій, що входять до складу УБЦР. Присутні оберуть керівництво організації на 2025–2028 роки.

Соротюк повідомив, що Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод та Віцепрезидент СКУ в Південній Америці Юрій Данилишин також долучаться до заходу онлайн.  

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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