Уже цими вихідними стартує новий сезон «Формули-1». Пряму трансляцію можна переглянути на каналі Setanta Sports+, що доступний на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Перший етап престижного чемпіонату світу з автоперегонів — Гран-прі Австралії — відбудеться 14–16 березня. Кваліфікація запланована на суботу, 15 березня, о 7:00, а сама гонка стартує 16 березня о 6:00. Повтор перегонів буде доступний у неділю, 16 березня, об 11:00.

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Сезон-2025 стане 75-м в історії «Формули-1». У його межах пройдуть 24 етапи в різних куточках світу, а завершиться чемпіонат на Гран-прі Абу-Дабі 5–7 грудня. Важливим нововведенням цього року є скасування додаткового бала за найкраще коло у перегонах, що додасть ще більше інтриги у боротьбу за титул.

У сезоні 2024 року чемпіоном світу «Формули-1» став Макс Ферстаппен, здобувши свій четвертий поспіль титул.

Щоб ще більше зануритися у світ швидкості й азарту, Київстар ТБ підготували добірку кінострічок для фанатів автоперегонів. Серед стрічок:

«Аутсайдери» (2019) — про легендарне протистояння Ford і Ferrari.

«Смертельні перегони» (2008) — про небезпечні гонки у в’язниці.

«Потрійний форсаж: Токійський дрифт» (2006) — про молодого гонщика, який відкриває для себе дрифт у Японії.

Мультфільм «Тачки» (2006) — анімаційна класика про перегони.

Не пропустіть новий сезон «Формули-1» та пориньте у світ автоперегонів на Київстар ТБ. Дивіться захопливі історії про легендарних гонщиків, дрифтерів та навіть анімаційні пригоди автомобілів, а також інші спортивні події на каналах UPL.TV, Setanta Sports, Setanta Sports+ та ексклюзивно Setanta Sports Premium.

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На платформі Київстар ТБ також оновили розділ Спорт. Тепер можна переглядати актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також швидко обрати контент, який вас цікавить.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua