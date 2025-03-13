Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про готовність компанії озброїти потенційну миротворчу місію в Україні після завершення війни з Росією, пише Deutsche Welle.
Rheinmetall пропонує зброю для миротворчої місії в Україні
Хоча конкретні переговори поки що не ведуться, Паппергер наголосив, що Rheinmetall може запропонувати “понад 2000 найменувань” для озброєння миротворців.
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Він навів приклад постачання німецької танкової бригади в Литві (розгортання до 2027 року), зазначивши, що для України може йтися “насамперед про танки й броньовані автомобілі”.
Паппергер також нагадав, що Rheinmetall є найбільшим виробником армійських вантажівок.
Фінляндія відмовилася від ідеї відправлення своїх миротворців до України
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