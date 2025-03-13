Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив про готовність компанії озброїти потенційну миротворчу місію в Україні після завершення війни з Росією, пише Deutsche Welle.

Rheinmetall пропонує зброю для миротворчої місії в Україні

Хоча конкретні переговори поки що не ведуться, Паппергер наголосив, що Rheinmetall може запропонувати “понад 2000 найменувань” для озброєння миротворців.

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Він навів приклад постачання німецької танкової бригади в Литві (розгортання до 2027 року), зазначивши, що для України може йтися “насамперед про танки й броньовані автомобілі”.

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Паппергер також нагадав, що Rheinmetall є найбільшим виробником армійських вантажівок.

Фінляндія відмовилася від ідеї відправлення своїх миротворців до України

Фінляндія готова підтримувати мирний процес в Україні всіма доступними способами, але виключає відправку своїх військових на українську територію через сусідство з Росією.

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Кошти спрямують на розмінування, навчання медичних працівників і на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Згідно з даними опитування, 58,5% польських респондентів категорично проти відправлення власних військ до України, а 28% відповіли “скоріше ні”. Лише 8,4% опитаних підтримали ідею відправлення польських військових в Україну. 5,1% респондентів не змогли визначитися.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

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Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”. 

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