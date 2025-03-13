Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до США з проханням розмістити ядерну зброю в Польщі для стримування потенційного російського вторгнення.

Польща просить США розмістити ядерну зброю для стримування Росії

Дуда стверджує, що після закінчення Холодної війни сили стримування НАТО слід перемістити на схід – з Німеччини до Польщі, додавши, що він обговорив цей варіант із посланником Вашингтона з питань України і Росії Кітом Келлоґґом. Дуда не став розголошувати деталі розмови.

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«Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році. Відтоді минуло 26 років, і має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно», – сказав Дуда в інтерв’ю Financial Times (FT).

«Я думаю, що справа не лише в тому, що прийшов час, а й в тому, що було би безпечніше, якби ця зброя вже була тут», – додав він.

Компоненти бомби B61. Фізичний блок міститься у сріблястому циліндрі в центрі ліворуч. Фото: Міністерство енергетики США / Wikimedia Commons

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Подібну заяву Дуда зробив влітку 2024 року, сказавши, що Польща готова розмістити у себе ядерну зброю, якщо НАТО вирішить розгорнути її перед обличчям Росії, яка посилює свої озброєння в Білорусі та Калінінграді.

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Польща обговорює ядерну зброю з США і Францією: заяви Дуди і Туска

Останніми днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив подібні коментарі, заявивши, що Варшава «серйозно розмовляє» з Францією про розміщення її ядерного арсеналу в Польщі після того, як президент Франції Емманюель Макрон заговорив про потенційну ядерну парасольку для Європи.

Туск також підняв питання створення Польщею власного ядерного арсеналу, але Дуда відкинув таку можливість.

«Для того, щоб мати власний ядерний потенціал, я думаю, знадобляться десятиліття», – сказав Дуда в інтерв’ю FT.

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Він також згадав про розміщення Росією тактичної ядерної зброї в сусідній Білорусі. Польща також межує з російським Калінінградським анклавом.

«Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю до Білорусі... Вони не питали ні в кого дозволу», – додав Дуда.

FT зазначає, що Дуда зробив схожу, але невдалу пропозицію колишньому президенту США Джо Байдену, а тепер заявив, що рішення щодо цієї ідеї має прийняти президент США Дональд Трамп.