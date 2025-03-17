Британський бізнес, включаючи понад 25 найбільших інвестиційних фондів і корпорацій, представлених на Лондонській фондовій біржі, готовий інвестувати в Україну вже зараз.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій за підсумками зустрічей першої заступниці міністра Альони Шкрум у Великій Британії.

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Інвестиції з Британії: фонди та корпорації готові вкладати в Україну 

Під час візиту Шкрум зустрілася з державним міністром у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті, міністром послуг, малого бізнесу та експорту Гаретом Томасом і міністром авіації, морського транспорту та безпеки Мейк Кейном.

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“Велика підтримка з боку Великої Британії... Британські бізнеси готові долучатись до наших проєктів та інвестувати в Україну вже зараз”, – зазначила Шкрум.

Обговорювалися інвестиції в проєкти з відбудови, транспорту та інфраструктури, а також страхування від воєнних ризиків (Велика Британія вже допомогла зі страхуванням для кораблів, що заходять в українські порти).

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Також відбулася зустріч з урядовим уповноваженим з питань торгівлі з Україною Алексом Собелем та британськими депутатами, де йшлося про залучення бізнесу до програм відновлення інфраструктури та державно-приватного партнерства.

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Шмигаль розповів, скільки коштів потрібно Україні для відновлення енергетики

За останньою оцінкою Світового банку (RDNA4), лише на відновлення енергетики Україні потрібно близько 68 мільярдів доларів США.

Нещодавно уряд Ісландії здійснив черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши понад 2 мільйони євро.

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів відновлення в 12 областях, а також 5,2 мільярда гривень на пілотний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів.

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