Внаслідок атак російських військ 17 березня було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Атаки на Запоріжжя і Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру
У Запорізькій області внаслідок обстрілу однієї з прифронтових громад понад 3000 абонентів залишилися без світла, а три села – без води.
У Дніпропетровському районі російські дрони спричинили масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.
Повітряні сили ЗСУ о 21:34 попереджали про загрозу застосування БпЛА у цих областях.
Росіяни вдарили по Ізюму: загинула жінка
Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. Атакували місто безпілотниками.
Українська ППО збила 90 ударних дронів РФ, ще 70 локаційно втрачені
А в ніч на 15 березня війська агресора знову вдарили по українській енергетиці в Дніпропетровській та Одеській областях. Росіяни атакували Україну дронами та балістикою. Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М та 178 безпілотників різних типів.
Внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Харків увечері 13 березня постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей, дві жінки та чоловік.