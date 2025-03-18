Київстар - провідний цифровий оператор України, який обслуговує 24 мільйони абонентів фіксованого та мобільного зв’язку.

Очікується, що компанія стане першою українською інвестиційною можливістю, яка буде зареєстрована на американській фондовій біржі.

Портфель цифрових послуг Київстар для клієнтів включає медичну платформу Helsi з більш ніж 28 мільйонами зареєстрованих пацієнтів та платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а послуги для корпоративних клієнтів включають хмарні рішення, рішення з кібербезпеки та штучного інтелекту, а також напрям з розробки програмного забезпечення Київстар Тех.

Компанія має потужний потенціал зростання, включаючи розширення цифрових сервісів та міжнародні партнерства, такі як імплементація технології Direct-to-Cell від Starlink.

На момент закриття угоди оціночна вартість Київстар становитиме 2,21 мільярда доларів США.

Київ, Нью-Йорк, Дубай та Філадельфія, 18 березня 2025 року: VEON, глобальний цифровий оператор і материнська компанія Київстар, та Cohen Circle Acquisition Corp. I («Cohen Circle»), спеціалізована компанія з придбання активів, сьогодні оголосили про підписання угоди про об’єднання бізнесу, метою якої є опосередкований лістинг Київстар, провідного оператора електронних комунікацій в Україні, на фондовій біржі Nasdaq Stock Market в США.

Після завершення об’єднання бізнесу компанія Kyivstar Group Ltd. (Група Київстар) стане материнською компанією Київстар і буде зареєстрована на фондовій біржі Nasdaq під тикером KYIV.

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VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яке, як очікується, відбудеться у 3 кварталі 2025 року, та залежить від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших звичайних умов закриття.

Додаткова інформація про транзакцію, включаючи презентацію для інвесторів, буде доступна у Звіті іноземного емітента за формою 6-K, який VEON надасть Комісії з цінних паперів та бірж США (далі — SEC) та буде розміщений на сайті www.sec.gov. Копія угоди по об’єднанню та презентація для інвесторів будуть доступні в Поточному звіті за формою 8-K, який буде подано компанією Cohen Circle до SEC і викладено на www.sec.gov.

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«Вихід Київстар на біржу Nasdaq стане не просто фінансовою віхою — він ознаменує собою визначальний момент для економічного майбутнього України. Як один з найбільших приватних інвесторів в Україні, VEON пишається тим, що першим зробив цей історичний крок, пропонуючи американським та світовим інвесторам унікальну можливість підтримати та взяти участь в економічному зростанні та стійкості України», — сказав Огі К. Фабела ІІ, Голова Наглядової ради та засновник компанії VEON.

«Як частина VEON, Київстар має значний досвід стабільної роботи, перетворюючи виклики на можливості зростання для України, своїх клієнтів, партнерів та членів команди. Інвестиції в Київстар тепер стають більш доступними для міжнародної спільноти інвесторів, оскільки Київстар наближається до того, щоб стати компанією, яка котується на фондовій біржі Nasdaq. Ми віримо, що сильний фінансовий профіль Київстар, далекоглядна стратегія та надійна структура управління, напрацьована протягом багатьох років в рамках групи VEON, будуть привабливими для міжнародних інвесторів», — прокоментував Каан Терзіоглу, СЕО групи VEON.

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«Під час війни Київстар зумів очолити процес відновлення стійкості інфраструктури зв’язку України, заклавши підвалини свого майбутнього успіху як провідної компанії з надання цифрових послуг в Україні. Прогрес на шляху до опосередкованого лістингу Київстар дозволить нам поділитися цією історією зростання з глобальними інвесторами. Разом з нашою досвідченою та мотивованою командою, ми з нетерпінням чекаємо на завершення об’єднання бізнесу з Cohen Circle, щоб розпочати наступний етап нашого зростання», — сказав Олександр Комаров, СЕО Київстар.

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«Київстар — це надихаючий бізнес і значна інвестиційна можливість, яка може забезпечити зростання для міжнародних інвесторів, оскільки Україна вступає у фазу відновлення. Ми з нетерпінням чекаємо на наше партнерство з досвідченою управлінською командою Київстар, щоб реалізувати цю інвестиційну можливість на американському ринку», — коментує Бетсі Коен, Голова правління та CEO Cohen Circle Acquisition Corp. I.

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Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

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Довідка про VEON:

VEON — цифровий оператор, акції якого котируються на біржі Nasdaq, що надає конвергентний зв’язок та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя завдяки технологічним послугам, які розширюють можливості людей та сприяють економічному зростанню. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.veon.com

Довідка про Cohen Circle:

Cohen Circle Acquisition Corp. I — це спеціалізована компанія з придбання, спонсором якої є інвестиційна компанія Cohen Circle, LLC, створена з метою здійснення злиття, обміну акціями, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або подібного об’єднання бізнесу з одним або кількома підприємствами у сфері технологій та/або фінансових послуг. Паї, звичайні акції класу А та цінні папери Cohen Circle котируються на Nasdaq під тикерами «CCIRU», «CCIR» та «CCIRW» відповідно.

Не є пропозицією або зверненням

Цей пресреліз не є проханням про надання довіреності, згоди або дозволу щодо будь-яких цінних паперів або щодо об’єднання бізнесу. Цей пресреліз не є пропозицією продати або запрошенням до пропозиції купити будь-які цінні папери, а також не передбачає продаж цінних паперів у будь-яких державах або юрисдикціях, в яких така пропозиція, запрошення або продаж є незаконними до реєстрації або кваліфікації згідно із законодавством про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Пропозиція цінних паперів може здійснюватися лише за допомогою проспекту емісії, що відповідає вимогам Розділу 10 Закону про цінні папери від 1933 року, зі змінами та доповненнями.

ПУБЛІКАЦІЯ АБО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ В БУДЬ-ЯКІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, ДЕ ЦЕ МОЖЕ СТАНОВИТИ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Додаткова інформація та де її знайти

У зв’язку із об’єднанням бізнесу, об’єднана компанія подасть до Комісії з цінних паперів та бірж США реєстраційну заяву, частиною якої буде заява про довіреність/проспект емісії. Остаточна форма довіреності/проспект емісії та інші відповідні документи будуть надіслані або надані акціонерам Cohen Circle станом на дату реєстрації, яка буде встановлена для голосування на зборах акціонерів Cohen Circle щодо об’єднання бізнесу. Cohen Circle та об’єднана компанія можуть також подати до SEC інші документи, що стосуються об’єднання бізнесу. Цей пресреліз не містить всієї інформації, яку слід розглянути стосовно об’єднання бізнесу, і не призначений для формування основи для прийняття будь-якого інвестиційного рішення або будь-якого іншого рішення щодо Запропонованої транзакції. Акціонерам Cohen Circle та іншим зацікавленим особам рекомендується ознайомитися, за наявності, з реєстраційною заявою об’єднаної компанії та довіреністю/проспектом емісії, що є її частиною, та будь-якими змінами до них, а також з усіма іншими відповідними документами, що подані або будуть подані у зв’язку із об’єднанням бізнесу, оскільки ці матеріали містять важливу інформацію про Київстар, VEON, Cohen Circle, об’єднану компанію та об’єднання бізнесу. Реєстраційну заяву об’єднаної компанії та заяву про довіреність/проспект емісії, що є її частиною, а також інші документи, які подаються до Комісії з цінних паперів та бірж США, можна безкоштовно отримати на веб-сайті Комісії з цінних паперів та бірж США за адресою: www.sec.gov або надіславши письмовий запит на адресу: Cohen Circle Acquisition Corp. I, 2929 Arch Street, Suite 1703, Philadelphia, PA 19104.

Учасники запиту на участь у конкурсі

Cohen Circle, Київстар, деякі акціонери Cohen Circle, VEON та деякі директори, керівники та інші члени правління та працівники Cohen Circle, Київстар та VEON можуть, відповідно до правил Комісії з цінних паперів та бірж США, вважатися учасниками процесу отримання довіреностей від акціонерів Cohen Circle щодо об’єднання бізнесу. Перелік імен таких осіб та інформація щодо їхніх інтересів у об’єднанні бізнесу буде міститися в реєстраційній заяві об’єднаної компанії та заяві про видачу довіреностей/проспекті емісії, які стануть її частиною, коли вони будуть доступними. Акціонери, потенційні інвестори та інші зацікавлені особи повинні уважно ознайомитися з реєстраційною заявою об’єднаної компанії та довіреністю/проспектом емісії, які будуть її частиною, коли вони стануть доступними, і до прийняття будь-яких рішень щодо голосування або інвестування. Безкоштовні копії цих документів можна отримати із зазначених вище джерел, коли вони будуть доступні.

Представлена фінансова інформація

Результати діяльності Київстар та інша фінансова інформація, представлена в цьому документі, якщо не зазначено інше, підготовлені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») і не були предметом зовнішнього огляду та/або аудиту. Фінансова інформація, що міститься в цьому документі, є попередньою і ґрунтується на низці припущень, яким притаманна невизначеність і які можуть бути змінені. Фінансова інформація, представлена в цьому документі, ґрунтується на внутрішній управлінській звітності, є відповідальністю керівництва та підлягає процедурам фінансового закриття, які ще не були завершені, а також не були предметом аудиту, огляду чи перевірки. Певні суми та відсотки, наведені в цьому документі, були округлені. Як наслідок, певні цифрові показники, наведені як підсумки, можуть не відповідати точному арифметичному підсумку цифр, що передують або слідують за ними. Хоча ми вважаємо, що інформація є достовірною, фактичні результати можуть відрізнятися від інформації, що міститься вище, і такі відмінності можуть бути суттєвими. Таким чином, ви не повинні надмірно покладатися на цю інформацію. Ця інформація може не відображати фактичні результати за поточний період або будь-який майбутній період.

Прогнозні заяви

Цей пресреліз містить «прогнозні заяви», як визначено в розділі 27А Закону США про цінні папери від 1933 року, зі змінами та доповненнями, та розділі 21Е Закону США про цінні папери та біржі від 1934 року, зі змінами та доповненнями. Такі заяви про прогнози, як правило, позначаються словами «очікувати», «вважати», «оцінювати», «очікувати», «прогнозувати», «майбутній», «намір», «може», «можливість», «планувати», «проект», «слід», «стратегія», «буде», «буде», «продовжуватиметься», «ймовірно, призведе», «буде» та подібними до них виразами (включаючи заперечні варіанти таких слів або виразів).

Прогнозні заяви — це передбачення, прогнози та інші твердження щодо майбутніх подій, які ґрунтуються на поточних очікуваннях та припущеннях і, як наслідок, схильні до ризиків та невизначеностей. Усі заяви, що містяться в цьому пресрелізі, які не стосуються історичних фактів, слід вважати заявами прогнозного характеру, включаючи, без обмежень, заяви, що стосуються, серед іншого, об’єднання бізнесу, очікуваного часу закриття об’єднання бізнесу, очікуваного впливу об’єднання бізнесу, включно з Kyivstar Group Ltd – першою інвестиційною можливістю в Україні, що зареєстрована на біржі США, інтересом потенційних інвесторів і відсотком частки власності VEON у власного капіталу Kyivstar Group Ltd після закриття Об’єднання бізнесу. Ці заяви ґрунтуються на поточних очікуваннях керівництва VEON, Cohen Circle та Київстар. Ці заяви не є ні обіцянками, ні гарантіями, але включають в себе відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші важливі фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати, показники або досягнення Київстар, Групи Київстар, VEON або Cohen Circle будуть суттєво відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, показниками або досягненнями, вираженими або такими, що маються на увазі в прогнозних заявах у цьому пресрелізі, включаючи, але не обмежуючись цим, настання будь-якої події, зміни або інших обставин, які можуть призвести до припинення об’єднання бізнесу (у тому числі в результаті розірвання Договору купівлі-продажу та/або будь-яких пов’язаних з ним угод між відповідними сторонами); результат будь-якого судового розгляду, який може бути розпочатий проти Cohen Circle, Київстар або VEON, будь-якої з їхніх дочірніх компаній або інших осіб після оголошення Пропонованої транзакції; неможливість завершити Пропоновану транзакцію через неотримання необхідних схвалень акціонерів або невиконання інших умов для її закриття; зміни в запропонованій структурі об’єднання бізнесу або передбаченого нею об’єднання бізнесу, які можуть бути необхідними або доцільними в результаті застосовних законів або нормативних актів; рішення Комісії з цінних паперів і бірж США визнати чинною Реєстраційну заяву; здатність відповідати стандартам лістингу Nasdaq після закриття об’єднання бізнесу та допуску Групи Київстар до торгів на Nasdaq; ризик того, що об’єднання бізнесу порушить поточні плани та діяльність VEON в результаті оголошення та завершення об’єднання бізнесу; здатність визнати очікувані вигоди від об’єднання бізнесу, на яку можуть вплинути, серед іншого, конкуренція, здатність Групи Київстар розвиватися, утримувати свій менеджмент і ключових співробітників; витрати, пов’язані із об’єднання бізнесу; зміни в чинному законодавстві; ескалація або деескалація війни між Росією та Україною та інші ризики і невизначеності, які, як очікується, будуть викладені в Реєстраційній заяві, що подається Групою Київстар до Комісії з цінних паперів та бірж США. Прогнозні заяви за своєю суттю схильні до ризиків і невизначеностей, багато з яких VEON, Київстар і Cohen Cirlce не можуть передбачити з точністю, а деякі з них ні VEON, ні Київстар, ні Cohen Cirlce не можуть навіть передбачити. Прогнозні заяви, що містяться в цьому пресрелізі, є актуальними лише на дату цього пресрелізу. VEON, Київстар та Cohen Cirlce не зобов’язуються публічно оновлювати будь-які прогнозні заяви для відображення подій чи обставин після цієї дати або для відображення настання непередбачуваних подій, за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством США про цінні папери.

Немає жодних гарантій того, що сторони успішно закриють об’єднання бізнесу або закриють об’єднання бізнесу в заплановані терміни. об’єднання бізнесу підлягає схваленню акціонерами Cohen Circle, подачі Реєстраційної заяви до Комісії з цінних паперів і бірж США та подальшому схваленню Комісією, а також іншим регуляторним дозволам і звичайним умовам для закриття транзакції.