Влада Києва вирішила з 21 березня відновити рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог, повідомляє Укрінформ, цитуючи начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За його словами, 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами.

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Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху. Пасажири можуть залишити салон за бажанням.

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Водії повідомляють про можливість подальшого руху. Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв, зауважив Ткаченко.

“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися!”, - наголосив очільник КМВА.

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Як додали у Київській міській державній адміністрації, відповідне рішення прийняла Рада оборони Києва після консультацій з військовими, правоохоронцями, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

У разі повітряної тривоги КП “Київпастранс” та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху, зауважили в КМДА.

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Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Раніше Укрінформ писав про те, що 12 березня Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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За словами першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, місто неодноразово зверталося до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військових, поліції щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог, зокрема у грудні минулого року.

“Відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити”, – зауважив він.