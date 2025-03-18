Президент США Дональд Трамп натякнув, що його гарячий обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну для прийняття певних рішень, заявивши: «Ми повинні були змусити Україну зробити правильні речі».

Виступаючи перед журналістами в Центрі Кеннеді в понеділок, 17 березня, Трамп почав зі слів:

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«Завтра я розмовлятиму з президентом Росії Путіним, щоб врятувати солдатів, які опинились у великій біді. Вони потрапили в полон – по суті, їх оточили російські солдати».

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Потім він заявив, що його втручання запобігло негайним діям російських військ:

«Я вважаю, що якби не я, їх би там не стало. Я зміг переконати їх [росіян] нічого не робити в той момент. Але це погана ситуація в Росії і погана ситуація в Україні».

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Водночас, міністр оборони України Рустем Умєров спростував інформацію про те, що в понеділок, 17 березня, велика кількість українських військових потрапила в оточення в Курській області Росії.

Він підкреслив, що Збройні сили України продовжують оборонні операції і зберігають контроль над значними ділянками території противника, і хоча деякі підрозділи були стратегічно передислоковані на міцніші оборонні рубежі, жоден із них не перебуває в оточенні.

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Умєров нагадав, що президент Росії Владімір Путін робив подібні неправдиві заяви на саміті БРІКС у жовтні 2024 року – заяви, які не відповідають дійсності ні тоді, ні зараз.

Він підтвердив, що Україна веде активну оборону, включно з наступальними діями на флангах противника, щоб запобігти його подальшому просуванню. Він також висловив вдячність Сполученим Штатам за безпекову та дипломатичну підтримку.

Трамп про допомогу в озброєнні та Курщину

Відповідаючи на запитання про призупинення військової та розвідувальної підтримки України з боку США, Трамп відкинув занепокоєння, що це вплинуло на українські сили в Курській області Росії.

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«Ні, зовсім ні. Ні, навпаки. Я думаю, що це було оцінено. І ми повинні розуміти, що якщо я бачу, що хтось робить щось погане, що може спричинити багато смертей... Єдина причина, чому я беру участь – це Росія і Україна, це багато людей, це людство. Я беру участь у цьому заради людства».

Суперечка з Зеленським в Овальному кабінеті

Трамп також згадав свою зустріч із Зеленським 28 лютого, яка тривала 45 хвилин і закінчилася гарячою суперечкою про допомогу США та скасуванням запланованої угоди про видобуток корисних копалин. Суперечка загострилася після того, як Зеленський відповів на зауваження віце-президента США Джей Ді Венса.

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Після зустрічі Трамп звинуватив Зеленського в неповазі до США, а пізніше написав у своїй мережі Truth Social: «Він може повернутися, коли буде готовий до миру».

У Центрі Кеннеді Трамп так пояснив свої дії під час сварки в Овальному кабінеті:

«Там вбивають багато людей, і ми повинні були змусити Україну вчинити правильно. Це була непроста ситуація. Ви це бачили в Овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося укласти мирну угоду. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди».

Трамп: «Це угода Байдена, а не моя»

Президент США також повторив своє твердження про те, що американська допомога Україні була помилкою, яка була зроблена за часів Джо Байдена.

«Це не угода Трампа. Це угода Джо Байдена. Він дав Україні 350 мільярдів доларів, а не повинен був цього робити. Це не було забезпечено», – сказав Трамп журналістам.

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Він нагадав, що Європа дала Україні 100 мільярдів доларів, і що «це було у формі кредиту».

«Вони отримують свої гроші назад. І вони отримують – насправді отримують – набагато більше, ніж ми».

Президент Франції Емманюель Макрон публічно поправив Трампа щодо допомоги Україні під час пресконференції у Вашингтоні наприкінці лютого.

Коли Трамп заявив: «Європейці позичають гроші Україні, вони отримують їх назад», Макрон його перебив: «Ні. Якщо бути відвертим, то 60 відсотків від загальної суми дали ми».

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Взявши Трампа за руку, Макрон пояснив, що європейська підтримка є дзеркальним відображенням американської допомоги: «Як і США – кредити, гарантії, гранти. Ми надали реальні гроші – щоб було зрозуміло». Трамп, заскочений зненацька, незграбно жестикулював вільною рукою.

«Але Джо Байден був дуже самовпевнений, і те, що вони зробили, – це ганьба, – сказав Трамп на брифінгу в Центрі Кеннеді. – За ці 350 мільярдів доларів ми могли би перебудувати весь наш флот».

Однак цифри Трампа суперечать офіційним даним, які свідчать про те, що Європа надала допомогу, рівну або навіть більшу, ніж США.

18 лютого Трамп заявив, що Вашингтон надав Україні 350 мільярдів доларів допомоги, але визнав, що не впевнений у точній цифрі, сказавши, що вона може бути «меншою».

Згідно з фактчеком Kyiv Post, офіційні дані США свідчать, що загальна сума допомоги, виділена Україні у 2022-2024 роках, становить близько 183 мільярдів доларів, з них:

- $174,2 млрд, виділених через п’ять додаткових актів щодо України;

- $18,2 млрд з річних бюджетів агентств;

- $1,1 млрд з інших додаткових актів про асигнування.

У січні ЄС повідомив, що надав Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу на суму 145 мільярдів доларів, причому додаткова підтримка ще не надійшла.

Звіт від 14 лютого від Кільського інституту – провідного дослідника допомоги Україні – суперечить заяві Трампа про те, що Європа нібито отримує свої гроші назад. Згідно зі звітом:

- «Загальний обсяг допомоги, наданої Європою, перевищив обсяг допомоги, наданої США: 132 млрд євро (138 млрд доларів) проти 114 млрд євро (119 млрд доларів) з боку США.

- Внески на військову допомогу майже рівні: США надали 64 мільярди євро (67 мільярдів доларів), а Європа – 62 мільярди євро (65 мільярдів доларів).