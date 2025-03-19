Триває 1120 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.
Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?
За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 120 боєзіткнень.
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На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника.
На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 марних наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку російські війська 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.
На Сіверському напрямку РФ два рази штурмувала позиції ЗСУ в районі населеного пункту Верхньокамянське.
Київ заявив про відведення військ з «ділянки фронту», але не уточнює, звідки
На Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки. 5 спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій були марними, триває одне боєзіткнення.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення в районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.
На Покровському напрямку противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка. ЗСУ відбили 25 штурмів, ще 4 боєзіткнення продовжуються до цього часу.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.
На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази марно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля.
На Придніпровському напрямку ворог тричі марно атакував позиції наших захисників.
Бої в Курській області – останні новини
На Курщині Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці
Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1060 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 898070 (+1060) осіб
- танків ‒ 10364 (+12) од.
- бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14) од.
- артилерійських систем – 24704 (+64) од.
- РСЗВ – 1320 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 1107 (+3) од.
- літаків – 370 (+0) од.
- гелікоптерів – 331 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29716 (+100).
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0).
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41003 (+111) од.
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0) од.
Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 19 березня
Станом на ранок 19 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях військові кораблі РФ відсутні.
- Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).
- Чорне море: кораблі відсутні.
- Азовське море: кораблі відсутні.
Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:
- До Чорного моря: 2 судна (1 – у напрямку Босфору).
- До Азовського моря: 5 суден (3 – з Босфору).