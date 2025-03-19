У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”. Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема, про пряме влучання “Шахеда” в лікарню в Сумах. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Нічна атака “Шахедів”: РФ вдарила по лікарні в Сумах За словами Зеленського, ударні дрони були зафіксовані в небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Advertisement У Сумах, за даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, пошкоджено значну кількість вікон будівлі лікарні. В місцевій ОВА уточнили, що БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні. Рятувальники показали ліквідацію наслідків. Евакуйовано 147 пацієнтів (9 маломобільних). Пошкоджено також приміщення дитячого медзакладу. Більше по темі Трамп спростував вимогу Путіна щодо припинення допомоги Україні Лідери країн домовилися створити “експертні групи” з урегулювання війни в Україні.

Внаслідок вечірнього обстрілу Слов’янська в Донецькій області російськими військами 18 березня поранено двох цивільних, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Про це повідомила прокуратура Донецької області. Росія обстріляла Слов’янськ: є поранені та руйнування Обстріл стався о 20:50. Поранені чоловіки віком 58 та 59 років отримали мінно-вибухові травми та забійні рани і були госпіталізовані. У 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Advertisement За даними прокуратури, тип озброєння встановлюється. Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобілі.