У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.

Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема, про пряме влучання “Шахеда” в лікарню в Сумах.

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Нічна атака “Шахедів”: РФ вдарила по лікарні в Сумах 

За словами Зеленського, ударні дрони були зафіксовані в небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

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У Сумах, за даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, пошкоджено значну кількість вікон будівлі лікарні. В місцевій ОВА уточнили, що БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.

Рятувальники показали ліквідацію наслідків. Евакуйовано 147 пацієнтів (9 маломобільних). Пошкоджено також приміщення дитячого медзакладу.

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Внаслідок вечірнього обстрілу Слов’янська в Донецькій області російськими військами 18 березня поранено двох цивільних, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

Росія обстріляла Слов’янськ: є поранені та руйнування

Обстріл стався о 20:50. Поранені чоловіки віком 58 та 59 років отримали мінно-вибухові травми та забійні рани і були госпіталізовані. У 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

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За даними прокуратури, тип озброєння встановлюється.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобілі.

У ніч на 19 березня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками “Shahed”. У Київській області внаслідок атаки пошкоджено будинки та поранено чоловіка. Працювала ППО.

Про це повідомили в КОВА.

Атака “Шахедів” на Київщину: є поранений, пошкоджено будинки

У Бучанському районі поранення обох ніг дістав 60-річний чоловік (госпіталізований). Пошкоджено та частково зруйновано 9 приватних будинків у трьох населених пунктах. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

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В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано займання трави.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

ППО також працювала в інших областях.

Ворожі дрони атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Внаслідок атак російських військ 17 березня було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу однієї з прифронтових громад понад 3000 абонентів залишилися без світла, а три села – без води.

У Дніпропетровському районі російські дрони спричинили масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури.

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Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. Атакували місто безпілотниками.

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