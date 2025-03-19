У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.
Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема, про пряме влучання “Шахеда” в лікарню в Сумах.
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Нічна атака “Шахедів”: РФ вдарила по лікарні в Сумах
За словами Зеленського, ударні дрони були зафіксовані в небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей.
У Сумах, за даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, пошкоджено значну кількість вікон будівлі лікарні. В місцевій ОВА уточнили, що БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.
Рятувальники показали ліквідацію наслідків. Евакуйовано 147 пацієнтів (9 маломобільних). Пошкоджено також приміщення дитячого медзакладу.
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Внаслідок вечірнього обстрілу Слов’янська в Донецькій області російськими військами 18 березня поранено двох цивільних, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Про це повідомила прокуратура Донецької області.
Росія обстріляла Слов’янськ: є поранені та руйнування
Обстріл стався о 20:50. Поранені чоловіки віком 58 та 59 років отримали мінно-вибухові травми та забійні рани і були госпіталізовані. У 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.
За даними прокуратури, тип озброєння встановлюється.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобілі.
У ніч на 19 березня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками “Shahed”. У Київській області внаслідок атаки пошкоджено будинки та поранено чоловіка. Працювала ППО.
Про це повідомили в КОВА.
Атака “Шахедів” на Київщину: є поранений, пошкоджено будинки
У Бучанському районі поранення обох ніг дістав 60-річний чоловік (госпіталізований). Пошкоджено та частково зруйновано 9 приватних будинків у трьох населених пунктах. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.
В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано займання трави.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.
ППО також працювала в інших областях.
Ворожі дрони атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Внаслідок атак російських військ 17 березня було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
У Запорізькій області внаслідок обстрілу однієї з прифронтових громад понад 3000 абонентів залишилися без світла, а три села – без води.
У Дніпропетровському районі російські дрони спричинили масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури.
Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. Атакували місто безпілотниками.