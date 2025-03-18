Президент Росії Володимир Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, йдеться в повідомленні Кремля в соціальних мережах.

«Володимир Путін позитивно відреагував на цю ініціативу і негайно віддав відповідний наказ російським військовим», - йдеться в заяві.

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У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова «пройшла добре» приблизно через годину після початку розмови.

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У Кремлі заявили, що Путін також обговорив «низку важливих моментів», пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Російський лідер заявив, що примусова мобілізація в Україні має бути припинена і що українські військові не повинні отримувати нову зброю.

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Головною умовою уникнення ескалації він назвав «повне припинення іноземної військової допомоги та обмін розвідувальною інформацією з Києвом».

Путін анонсував обмін полоненими 19 березня, під час якого кожна сторона обміняє 175 ув’язнених.

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Як «жест доброї волі», Росія також поверне 23 важкопоранених українських солдатів, які перебувають на лікуванні в російських лікарнях, заявили в Кремлі.

Лідери двох країн також домовилися створити російську та американську експертні групи для роботи над обговорюваними питаннями і «залишатися на зв’язку з усіх порушених питань».

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.

Перед зустріччю Київ заявив, що відкритий для припинення вогню в повітрі і на морі, але, принаймні на початковому етапі, виключив припинення наземних бойових дій.

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Не було підтверджено, чи означає 30-денна пропозиція, передана Москві, повне припинення вогню, чи лише повітряно-морське перемир’я.

У четвер російський лідер Володимир Путін заявив, що погодиться на припинення вогню лише в тому випадку, якщо це призведе до того, що він назвав би довгостроковим миром, і поставив під сумнів, як можна ефективно реалізувати перемир’я, висунув низку умов, які необхідно вивчити, зокрема, щодо числі його дотримання вздовж лінії фронту, що тягнеться на сотні кілометрів.