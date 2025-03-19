14-й окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ розмістив на Facebook відео, на якому його дрони виявляють три замасковані північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 Koksan у лісистій місцевості на Курщині, а потім скеровують на них удар із установок HIMARS.
Згідно з повідомленням полку, в невстановленій лісистій місцевості в Курській області Росії були помічені замасковані артилерійські системи, на яких були встановлені «решітки», призначені для захисту від FPV-дронів.
Потім дрони скерували удар по них осколково-фугасними і касетними снарядами з високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS M142 або РСЗВ M270.
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Результат атаки поки що не підтверджений, але відео свідчить про те, що принаймні один «Коксан» був серйозно пошкоджений, а члени його екіпажу загинули або були поранені, оскільки ця САУ не броньована.
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У листопаді і грудні Північна Корея поставила Росії близько 120 своїх артилерійських систем Koksan M1989 на поповнення серйозних втрат, яких Москва зазнала з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.
Максимальна заявлена дальність стрільби 170-мм гармати M1989 стандартними боєприпасами становить 40 кілометрів.
Наприкінці 2024 року військові аналітики зазначали, що 50% артилерійських снарядів, які російські війська використовували на сході України (в деяких районах – понад 70%) – були поставлені Північною Кореєю.
У жовтні український партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські війська проходили підготовку на САУ «Коксан» у Вищому артилерійському командному училищі (ВАКУ) в Саратові, хоча ними керують як російські, так і північнокорейські військовослужбовці.
18 лютого оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця» повідомило, що в Луганській області дрон-бомбардувальник 412-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів «Немезида» знищив САУ «Коксан».