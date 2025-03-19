14-й окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ розмістив на Facebook відео, на якому його дрони виявляють три замасковані північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 Koksan у лісистій місцевості на Курщині, а потім скеровують на них удар із установок HIMARS .

Згідно з повідомленням полку, в невстановленій лісистій місцевості в Курській області Росії були помічені замасковані артилерійські системи, на яких були встановлені «решітки», призначені для захисту від FPV-дронів.

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Потім дрони скерували удар по них осколково-фугасними і касетними снарядами з високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS M142 або РСЗВ M270.

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Результат атаки поки що не підтверджений, але відео свідчить про те, що принаймні один «Коксан» був серйозно пошкоджений, а члени його екіпажу загинули або були поранені, оскільки ця САУ не броньована.

Більше по темі Генштаб опублікував карту, де Суджа не під контролем ЗСУ Генеральний штаб показав оновлену мапу позицій ЗСУ на Курщині - на ній Суджа більше не перебуває під контролем українських військових.

У листопаді і грудні Північна Корея поставила Росії близько 120 своїх артилерійських систем Koksan M1989 на поповнення серйозних втрат, яких Москва зазнала з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Максимальна заявлена дальність стрільби 170-мм гармати M1989 стандартними боєприпасами становить 40 кілометрів.

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Наприкінці 2024 року військові аналітики зазначали, що 50% артилерійських снарядів, які російські війська використовували на сході України (в деяких районах – понад 70%) – були поставлені Північною Кореєю.

У жовтні український партизанський рух «Атеш» повідомив, що російські війська проходили підготовку на САУ «Коксан» у Вищому артилерійському командному училищі (ВАКУ) в Саратові, хоча ними керують як російські, так і північнокорейські військовослужбовці.

18 лютого оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця» повідомило, що в Луганській області дрон-бомбардувальник 412-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів «Немезида» знищив САУ «Коксан».