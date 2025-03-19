19 березня в Україну повернулися з російського полону ще 175 захисників, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 19 березня: кого вдалося звільнити

За словами Зеленського, ще 22 українські захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.

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Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

“Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби”, - зазначив він.

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Повернуті бійці захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Більше по темі Інформаційні війни ускладнюють обмін деякими полоненими, - Буданов Для російської сторони проблемними є бійці “Азову” і морські піхотинці, а для української - чеченські військовослужбовці.

Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Минулі обміни полоненими: що треба знати

5 лютого Україна повернула з російського полону 150 захисників. Серед них були воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

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15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й “Азовсталі”, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

Україна домовилася з РФ про новий формат обміну полоненими, який передбачає повернення важкохворих та поранених українців.

А 30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.