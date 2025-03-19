Тисячі раніше засекречених документів, що стосуються загибелі президента США Джона Ф. Кеннеді, були розсекречені за розпорядженням адміністрації Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Розсекречення документів Кеннеді: чи є сенсаційні дані?

Документи були розміщені на сайті Національного архіву у вівторок увечері.

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Аналітики, що займаються дослідженням обставин смерті Джона Кеннеді, ймовірно, витратять чимало часу на обробку 1 123 оприлюднених документів, які поки що мають лише нумерацію і не супроводжуються анотаціями.

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Однак, попередній огляд цих матеріалів, проведений одним з дослідників, не виявив жодних сенсаційних даних.

Варто зазначити, що значний обсяг матеріалів, які стосуються вбивства Джона Ф. Кеннеді, вже був розсекречений, у тому числі близько 13 000 документів, які були оприлюднені за часів президентства Джо Байдена.

Більше по темі Трамп виконує путінський план поразки України З усього видно, що в своєму відчайдушному намаганні нормалізувати американо-російські відносини за будь-яку ціну Трамп готовий задовольнити всі вимоги Путіна.

Проте, значна частина документів, що стали доступними у вівторок, раніше піддавались редагуванню.

Трамп заявив у понеділок, що «люди десятиліттями чекали», щоб побачити 80 000 сторінок записів, пов’язаних із вбивством Кеннеді.

На початку свого перебування на посаді президента, він видав розпорядження про розсекречення тисяч файлів, що стосуються вбивств Джона Ф. Кеннеді та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга-молодшого.