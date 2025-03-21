Триває 1122 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 156 боєзіткнень.

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На Харківському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

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6 атак ворога відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

17 атак зупинили українські воїни у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. 5 боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, два бої тривають досі.

Більше по темі Дрони СБУ та ССО цієї ночі атакували аеродром “Енгельс” Російська протиповітряна оборона діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі й Саратові.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони відбили 22 штурми, два боєзіткнення досі тривають.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність росіян зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Дотепер тривають 6 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Дотепер точиться три боєзіткнення.

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На Оріхівському напрямку РФ чотири рази атакувала позиції наших захисників у районах Щербаків та Степового.

Бої в Курській області – останні новини

На Курщині ЗСУ відбили 7 атак загарбників, зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1330 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 900800 (+1330) осіб

танків ‒ 10394 (+17) од.

бойових броньованих машин ‒ 21589 (+28) од.

артилерійських систем – 24848 (+101) од.

РСЗВ – 1324 (+2) од.

засоби ППО ‒ 1111 (+1) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30080 (+185).

крилаті ракети ‒ 3121 (+0).

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 41259 (+165) од.

спеціальна техніка ‒ 3782 (+2) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 21 березня

Станом на ранок 21 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях військові кораблі РФ відсутні.

Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет). Чорне море: кораблі відсутні.

кораблі відсутні. Азовське море: кораблі відсутні.

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

До Чорного моря: 19 суден (11 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 2 судна (1– з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).