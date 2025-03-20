За результатами онлайн-зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, більшість європейських лідерів підтвердили свою непохитну підтримку України.

Відповідну резолюцію було затверджено голосуванням представників 26 європейських держав, передає Укрінформ.

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Лідери ЄС підтримали Україну: резолюція та гарантії безпеки

«Європейська рада провела обмін поглядами з Володимиром Зеленським, Президентом України. Європейська рада обговорила останній розвиток в Україні.

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Текст, що викладений в документі EUCO 11/25 був твердо підтриманий 26-ма главами держав та урядів. Європейська рада знову перегляне це питання під час наступної зустрічі», - йдеться у документі.

Європейський Союз підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також зобов’язався посилювати її військові спроможності для досягнення “миру через силу”.

Більше по темі Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії Сьогодні заплановано декілька зустрічей президента Зеленського і прем’єр-міністра Норвегії Стьоре.

Союзники продовжать надавати всебічну підтримку Україні в її праві на самооборону від російської агресії.

ЄС підтверджує підтримку України: військові спроможності та мирні переговори

Європейська рада підтвердила підтримку всеохоплюючому, справедливому та тривалому миру в Україні, на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права, та привітала всі зусилля, що спрямовані на пошук такого миру.

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Учасники саміту підтвердили, що мирні переговори мають відбуватися на основі принципів, що були визначені під час Спеціальної Європейської ради 6 березня 2025 року.

Лідери країн ЄС окремо наголосили, що надійний шлях до миру має включати гуманітарні зусилля, зокрема, - обмін військовополоненими, звільнення цивільних заручників та повернення всіх українських дітей та інших цивільних осіб, яких були незаконно депортовані та перевезені в Росію й у Білорусь.

Очільники держав та урядів 26-ти країн ЄС висловили переконання, що тривалий мир в Україні має супроводжуватися потужними та надійними гарантіями безпеки, які зможуть упередити подальшу агресію з боку Росії.

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У цьому контексті вони привітали початок зусиль у цьому напрямку, що здійснюються разом із близькими за переконаннями партнерами та союзниками по НАТО.

«Європейський Союз та його країни-члени готові зробити внесок у безпекові гарантії, зокрема, шляхом підтримки здатності України до ефективної самооборони, на основі їх відповідної компетенції та спроможностей, у відповідності із міжнародним правом», - зазначається в резолюції.

Європа має бути за столом переговорів – Зеленський

Під час виступу на засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна бути за столом переговорів, коли йдеться про її безпеку, передає кореспондент Укрінформу.

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«Україна – частина Європи, а Європа – один з учасників світових зусиль з підтримання миру. Ми зробили все можливе, щоб Європа була рівною з іншими в цих зусиллях і мирних переговорах. І ми досягли цього. Усі разом.

Європа завжди має бути за столом переговорів у всіх розмовах про безпеку Європи. І так воно й буде. І в усіх інших питаннях, що стосуються Європи, ми маємо працювати в єдності», – наголосив Зеленський.

Він подякував тим європейським лідерам, хто працює над майбутніми гарантіями безпеки для України і, відповідно, для всього східного флангу Європи й континенту загалом.

Президент України закликав надати Україні €5 млрд на снаряди для артилерії

Зеленський закликав лідерів країн ЄС якнайшвидше виділити Україні 5 мільярдів євро на снаряди для артилерії.

«Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни», - наголосив Зеленський.

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Він також звернув увагу на необхідність збільшити європейські інвестиції у виробництво зброї.

Президент висловив сподівання, що програма ReArm Europe почне діяти якнайшвидше.

У зверненні він нагадав, що Україна має ефективні й сучасні технології, особливо у сфері дронів і радіоелектронної боротьби, що може дати користь усій Європі.

«Але її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності – разом із вашими інвестиціями в нашу промисловість та у спільне виробництво – є запорукою нової основи європейської безпеки», - запевнив Зеленський.