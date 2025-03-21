У ніч на 21 березня Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомили ДСНС України, мер міста Геннадій Труханов, керівник Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер, ДТЕК і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Масована атака дронів на Одесу: троє постраждалих, руйнування

ДСНС України заявила, що внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.

Advertisement

Мер Одеси Труханов заявив, що ворог атакував передмістя Одеси. Внаслідок дронового нальоту зайнялася цивільна інфраструктура, торговельні об’єкти, пошкоджено автомобілі. Медики надавали постраждалим допомогу на місці та в міській лікарні.

Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

Більше по темі В Україну з візитом прибув президент Чехії Петр Павел Його візит відбувся під час масованого нальоту російських дронів на Одесу.

Очільник ОВА Кіпер зазначив про пошкодження цивільної інфраструктури в місті, зокрема житлової багатоповерхівки, торговельного центру та магазинів.

“Постраждали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки в трьох локаціях спалахнули потужні пожежі”, – заявив він.

Advertisement

Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

Також компанія ДТЕК повідомила про локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі: “Одеса у вогні, російські дрони б’ють по цивільних об’єктах у місті, є постраждалі”.