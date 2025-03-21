У ніч на 21 березня Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомили ДСНС України, мер міста Геннадій Труханов, керівник Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер, ДТЕК і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Масована атака дронів на Одесу: троє постраждалих, руйнування

 ДСНС України заявила, що внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.

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Мер Одеси Труханов заявив, що ворог атакував передмістя Одеси. Внаслідок дронового нальоту зайнялася цивільна інфраструктура, торговельні об’єкти, пошкоджено автомобілі. Медики надавали постраждалим допомогу на місці та в міській лікарні.

Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

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Його візит відбувся під час масованого нальоту російських дронів на Одесу.

Очільник ОВА Кіпер зазначив про пошкодження цивільної інфраструктури в місті, зокрема житлової багатоповерхівки, торговельного центру та магазинів.

“Постраждали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки в трьох локаціях спалахнули потужні пожежі”, – заявив він.

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Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

Також компанія ДТЕК повідомила про локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Фото: ДСНС Одещини / Телеграм

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі: “Одеса у вогні, російські дрони б’ють по цивільних об’єктах у місті, є постраждалі”.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зауважив, що масовані атаки по українських містах − нова тактика ворога.

“РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами − намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ”, − зазначив керівник ЦПД.

Дрони над морем об’єднуються в групу, після чого летять на місто на висотах понад 2000 метрів і різко атакують.

Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький

У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних дронів.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста становить 11 осіб.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах (вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції).

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Внаслідок обстрілів Кіровоградщини була пошкоджена інфраструктура Укрзалізниці, низка пасажирських потягів змінили маршрут. Згодом рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.

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