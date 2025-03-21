У ніч на 21 березня Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.
Про це повідомили ДСНС України, мер міста Геннадій Труханов, керівник Одеської ОДА (ОВА) Олег Кіпер, ДТЕК і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
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Масована атака дронів на Одесу: троє постраждалих, руйнування
ДСНС України заявила, що внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.
Мер Одеси Труханов заявив, що ворог атакував передмістя Одеси. Внаслідок дронового нальоту зайнялася цивільна інфраструктура, торговельні об’єкти, пошкоджено автомобілі. Медики надавали постраждалим допомогу на місці та в міській лікарні.
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Очільник ОВА Кіпер зазначив про пошкодження цивільної інфраструктури в місті, зокрема житлової багатоповерхівки, торговельного центру та магазинів.
“Постраждали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Внаслідок російської атаки в трьох локаціях спалахнули потужні пожежі”, – заявив він.
Також компанія ДТЕК повідомила про локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі: “Одеса у вогні, російські дрони б’ють по цивільних об’єктах у місті, є постраждалі”.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зауважив, що масовані атаки по українських містах − нова тактика ворога.
“РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами − намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ”, − зазначив керівник ЦПД.
Дрони над морем об’єднуються в групу, після чого летять на місто на висотах понад 2000 метрів і різко атакують.
Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький
У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних дронів.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста становить 11 осіб.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах (вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції).
Внаслідок обстрілів Кіровоградщини була пошкоджена інфраструктура Укрзалізниці, низка пасажирських потягів змінили маршрут. Згодом рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.
У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.