На Закарпатті посилили охорону кордону додатковими силами. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ. 

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Такі дії є частиною заходів для боротьби з протиправною діяльністю.

Посилення кордону на Закарпатті

Додаткові сили для охорони кордону залучили на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. 

Посилені прикордонні наряди нестимуть службу на найбільш вразливих ділянках українсько-румунського та українсько-угорського кордону. 

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Під час патрулювань прикордонники використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, а також безпілотну й пілотовану авіацію.

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ. 

«Залучення додаткових сил дасть змогу ефективніше здійснювати превентивні заходи для запобігання порушенням державного кордону, забезпечуючи своєчасне реагування на будь-які загрози з боку правопорушників», - зазначили прикордонники

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ. 

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У квітні на кордоні з Угорщиною запрацює новий пункт пропуску

На початку квітня на кордоні з Угорщиною запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош». Очікується, що через нього зможуть проїжджати легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн. 

«Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині», - зазначив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

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