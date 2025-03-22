Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які несуть службу на Покровському напрямку. 

Зеленський зустрівся з командирами «Лінії дронів»

Глава держави відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ». 

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Зустрівся з командирами «Лінії дронів», що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи Збройних сил України. 

Військові доповіли про перші результати роботи групи під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках. 

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Глава держави відзначив воїнів державними нагородами.

Президент на Донеччині заслухав доповіді військових

Також Володимир Зеленський відвідав 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. 

Він заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. 

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Президент поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння та техніки.

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