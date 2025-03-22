Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які несуть службу на Покровському напрямку.
Зеленський зустрівся з командирами «Лінії дронів»
Глава держави відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ».
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Зустрівся з командирами «Лінії дронів», що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи Збройних сил України.
Військові доповіли про перші результати роботи групи під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.
Глава держави відзначив воїнів державними нагородами.
Президент на Донеччині заслухав доповіді військових
Також Володимир Зеленський відвідав 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем ім. Якова Гандзюка.
Він заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно.
Зеленський відреагував на черговий обстріл українських міст
Президент поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння та техніки.