Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які несуть службу на Покровському напрямку.

Зеленський зустрівся з командирами «Лінії дронів»

Глава держави відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ».

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Зустрівся з командирами «Лінії дронів», що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи Збройних сил України.

Військові доповіли про перші результати роботи групи під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

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Глава держави відзначив воїнів державними нагородами.