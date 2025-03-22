В одній із приватних клінік Києва на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик. 

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. 

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Смерть дитини в стоматології Києва

За попередньою інформацією, у хлопчика зупинилося серце після того, як лікар-стоматолог ввів йому наркоз. 

Бригада швидкої медичної допомоги протягом двох годин намагалася реанімувати дитину. Однак, врятувати її не вдалося. 

«На місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції», - зазначили в поліції. 

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Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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