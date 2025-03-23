Українські військові знищили роту забезпечення окупантів у Дніпрянах на тимчасово окупованій частині Херсонщині.
Відповідне відео показали у Генштабі.
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ЗСУ знищили роту забезпечення росіян на Херсонщині
Бійці Повітряних сил завдали удару 21-го березня.
«21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки були знищені ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.
Повітряні Сили уразили скупчення окупантів у Торецьку
Також 21 березня Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку на Донеччині.
Наші військові вдарили по зосередженню сил російської першої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку.
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
На момент атаки окупанти були в укритті.
Місце розміщення військ противника було повністю зруйновано. Знищено особовий склад ворога. Зокрема десантно-штурмові групи та операторів дронів.