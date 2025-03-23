Українські військові знищили роту забезпечення окупантів у Дніпрянах на тимчасово окупованій частині Херсонщині. 

Відповідне відео показали у Генштабі. 

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ЗСУ знищили роту забезпечення росіян на Херсонщині

Бійці Повітряних сил завдали удару 21-го березня. 

«21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області», - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що внаслідок атаки були знищені ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

Повітряні Сили уразили скупчення окупантів у Торецьку

Також 21 березня Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку на Донеччині. 

Наші військові вдарили по зосередженню сил російської першої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку. 

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У ніч на суботу російські війська запустили по Україні 179 безпілотників.

На момент атаки окупанти були в укритті. 

Місце розміщення військ противника було повністю зруйновано. Знищено особовий склад ворога. Зокрема десантно-штурмові групи та операторів дронів. 

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