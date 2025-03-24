Триває 1125 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 118 боєзіткнень. 

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На Харківському напрямку сьогодні ворог один раз атакував у бік Вовчанська.  

На Куп’янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій ЗСУ в районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.  

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На Лиманському напрямку з початку доби росіяни 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. ЗСУ успішно зупинили всі атаки противника.  

Сили оборони зупинили 5 наступів поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

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Яке там припинення вогню? – Поки Кремль і Білий дім переконують Київ, що Україні не встояти проти свого гігантського північного сусіда, українські дрони стали бити Росію ще сильніше й болючіше.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано дві марні атаки РФ поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.  

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На Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 7 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, ще одна атака противника триває дотепер.  

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед поблизу Новополя та Новосілки.  

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Бої в Курській області – останні новини

На Курщині ЗСУ Сили оборони продовжують ведення операції, де противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів.

Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, та здійснив 266 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.  

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1280 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 904760 (+1280) осіб
  • танків ‒ 10420 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од.
  • артилерійських систем – 25129 (+81) од.
  • РСЗВ – 1338 (+6) од.
  • засобів ППО ‒ 1117 (+1) од.
  • літаків – 370 (+0) од.
  • гелікоптерів – 335 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146).
  • крилатих ракет ‒ 3121 (+0).
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од.
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од.
  • спеціальної техніки ‒ 3786 (+1) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 24 березня

Станом на ранок 24 березня 2025 року (06:00) у Чорному та Середземному морях перебувають російські кораблі, здатні нести до 38 крилатих ракет “Калібр”. В Азовському морі військові кораблі РФ відсутні.

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  • Чорне море: 3 кораблі (всі – носії “Калібрів”, до 12 ракет).
  • Азовське море: кораблі відсутні.
  • Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

  • До Чорного моря: 13 суден (11 – у напрямку Босфору).
  • До Азовського моря: 6 суден (1 – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Інфографіка: Військово-Морські Сили / Телеграм

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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