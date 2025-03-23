Збірна України з футболу програла збірній Бельгії у матчі плей-оф Ліги націй-2024/2025.

Це був другий матч синьо-жовтих у боротьбі за вихід до вищого дивізіону. Україна залишається у дивізіоні В.

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Рахунок матчу — 3:0 (за два матчі 4:3).

За збірну Бельгії голами відзначилися Максім Де Кейпер (на 70 хв.), Ромелу Лукаку (на 75 хв., 86 хв.)

Матч Бельгія-Україна. Ліга націй. Плей-оф

Склади команд:

Україна - 1. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 16. Віталій Миколенко, 4. Олександр Сваток, 6. Іван Калюжний, 19. Олексій Гуцуляк, 17. Олександр Зінченко, 8. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 21. Владислав Ванат.

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Бельгія - 13. Матц Селс, 20. Ганс Ванакен, 2. Зено Дебаст, 4. Ваут Фас, 21. Тімоті Кастань, 6. Ніколас Раскін, 15. Тома Меньє, 11. Леандро Троссар, 10. Ромелу Лукаку, 7. Кевін Де Брюйне (к), 22. Жеремі Доку.

Матч відбувся у бельгійському місті Генк на домашньому стадіоні однойменної команди.

Більше по темі Анатолій, не росіянин, Трубін: від “Азовсталі-2” до основи збірної України Kyiv Post продовжує цикл публікацій про найкращих нині футболістів України та гру національної збірної, яка розпочинає непростий період.

Це був перший матч синьо-жовтих на цій арені та другий на території Бельгії.

У рейтингу ФІФА від 19 грудня 2024 року Бельгія займає 8-му позицію. Збірна України в цьому рейтингу розташувалася на 25-му місці.

Україна-Бельгія. Історія матчів

Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії двічі.

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Перший матч відбувся влітку у межах групового етапу Чемпіонату Європи. Тоді команди зіграли внічию.

Такий результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

Другий матч відбувся 20 березня у межах плей-оф Ліги націй-2024/2025. Українці перемогли з рахунком 3:1.

“Якщо ми гратимемо з такими самими духом і бажанням, то, гадаю, жодних проблем завтра не буде. Ми дуже позитивно почали поточний рік, що не може не радувати.

Звісно, у нас завдання — перемагати в кожному матчі. У нас дуже хороша команда. Ми будемо витискати максимум у кожному поєдинку”, - зазначив захисник національної збірної України Віталій Миколенко перед матчем у Генку.

Чому Україні важлива перемога над Бельгією

Зустріч з Бельгією не є головною для визначення майбутньої участі України у великих футбольних турнірах, таких як Чемпіонат світу 2026 та Євро-2028.

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Перемога над бельгійцями відкривала шлях до елітного дивізіону Ліги націй, де українська команда вже виступала у сезоні 2020-21.

Тоді Україна вилетіла з дивізіону через технічну поразку у грі зі Швейцарією, спричинену спалахом коронавірусу серед українських гравців та рішенням швейцарської влади.

Окрім перспективи грати в елітному дивізіоні, успіх у матчі з Бельгією покращив би позиції України в рейтингу національних збірних, що важливо для майбутніх жеребкувань відбору на Євро-2028.

Виступ в дивізіоні А Ліги Націй міг забезпечити Україні вищий посів при жеребкуванні.

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Раніше участь в елітному дивізіоні давала можливість збірним напряму потрапляти до раунду плей-офф відбору на Чемпіонат Європи, незалежно від їх місця в групі.

Проте, невідомо, чи збережеться ця система у відборі на Євро-2028.

Поразка від Бельгії не повинна стати трагедією для України, враховуючи рівень суперника.

Через поразку Україна залишається у дивізіоні В, де матиме більше шансів набрати очки у матчах з рівними або слабшими суперниками.

Це підвищить шанси на високі місця в групі та, відповідно, на вихід у плей-офф відбору на Євро-2028.

Як збірна України грала у Лізі націй

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

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16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плейоф за вихід у дивізіон А.

Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 23 березня Україна зіграє другий матч проти Бельгії у межах плей-оф Ліги націй.

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