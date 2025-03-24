У ніч проти 24 березня в Запоріжжі внаслідок удару російських військ спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Нічний обстріл Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранена

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя російськими військами 24 березня виникла пожежа, поранено жінку.

“Через ворожий обстріл сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце”, – написав Федоров.

Фото: очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров / Телеграм

Advertisement

54-річна жінка отримала поранення, їй надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Фото: очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров / Телеграм

Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні
Більше по темі

Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні

Президент вкотре підкреслив, що в озброєнні, яке росіяни застосовують проти України, містяться іноземні компоненти.

Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

У Фастівському районі Київської області внаслідок нічного удару російських безпілотників 24 березня поранено 37-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Фото: керівник Київської ОВА Микола Калашник / Телеграм

Advertisement

Постраждалий отримав поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон та голови. Його госпіталізують до місцевої лікарні, де надається необхідна медична допомога.

Також, за словами Калашника, внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники ліквідували пожежу на території торговельного підприємства.

Фото: керівник Київської ОВА Микола Калашник / Телеграм

Advertisement

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 21 - 23 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 20
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо
Лео Чіу
бер. 18
Вночі ППО збила всі «шахеди» та керовану авіаційну ракету
Київ Пост
лип. 27, 2024
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина
Київ Пост
1д тому
Більше про Обстріли України
Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей Київ
Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 03-23-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-23-2025
Київ Пост
1д тому
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни Київ
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
2д тому
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька Дрони
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька
Київ Пост
2д тому
Читати далі
Сили оборони збили 57російських дронів, ще 36 − локаційно втрачені Київ
Сили оборони збили 57російських дронів, ще 36 − локаційно втрачені
Київ Пост
2г тому
Обстріли України день за днем 03-24-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-24-2025
Київ Пост
11г тому
Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні Зеленський
Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні
Київ Пост
20г тому
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів Дрони
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів
Київ Пост
1д тому
" Попередній Хроніка війни в Україні. 24 березня: ЗСУ дають відсіч ворогу по всій лінії фронту
Далі » На Одещині жінка влаштувала теракт у відділку поліції: є постраждалі