У ніч проти 24 березня в Запоріжжі внаслідок удару російських військ спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

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Нічний обстріл Запоріжжя: спалахнула пожежа, є поранена

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя російськими військами 24 березня виникла пожежа, поранено жінку.

“Через ворожий обстріл сталася пожежа. Екстрені служби виїхали на місце”, – написав Федоров.

Фото: очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров / Телеграм

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54-річна жінка отримала поранення, їй надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Фото: очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров / Телеграм

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Атака дронів на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

У Фастівському районі Київської області внаслідок нічного удару російських безпілотників 24 березня поранено 37-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Фото: керівник Київської ОВА Микола Калашник / Телеграм

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Постраждалий отримав поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон та голови. Його госпіталізують до місцевої лікарні, де надається необхідна медична допомога.

Також, за словами Калашника, внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники ліквідували пожежу на території торговельного підприємства.

Фото: керівник Київської ОВА Микола Калашник / Телеграм