Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

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За його словами, медики надали пораненим усю необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Двоє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району з боку російських військ. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області увечері 24 березня. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної нежитлової інфраструктури.

Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум

Вчора російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.

Внаслідок удару по житловому кварталу відомо про 88 поранених, серед них 17 дітей.

Сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці в ніч на 24 березня.

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Загалом було зафіксовано 16 ворожих БПЛА. Решта 10 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.