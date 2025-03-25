Щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області увечері 24 березня. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної нежитлової інфраструктури.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Щонайменше 14 “Шахедів” атакували Ізюм: виникла пожежа
“Зафіксували удари 14 БПЛА типу “Шахед”...”, – написав він.
Інформація про постраждалих наразі відсутня, зазначив Синєгубов.
Обстріл Запорізького району: поранено двох людей
Двоє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району з боку російських військ. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
“58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району”, – зазначив Федоров.
За його словами, медики надали пораненим усю необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
Обстріли України день за днем 03-25-2025
Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум
Вчора російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 80 поранених.
Внаслідок удару по житловому кварталу відомо про 88 поранених, серед них 17 дітей.
Сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці в ніч на 24 березня.
Загалом було зафіксовано 16 ворожих БПЛА. Решта 10 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.