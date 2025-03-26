Триває 1127 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнень.

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На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки, наразі один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку противник проводив 5 штурмів позицій ЗСУ в районах Загризового та Петропавлівки, атаки противника відбито.

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На Лиманському напрямку росіяни 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки. Наразі ЗСУ ще відбивають 6 атак противника.

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку, одне боєзіткнення триває.

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На Краматорському напрямку наразі зафіксовано дві марні атаки РФ у напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 23 рази атакували позиції ЗСУ в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського. Наразі триває два боєзіткнення.

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На Покровському напрямку росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки. До цього часу тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 18 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль, ще три боєзіткнення тривають.

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На Гуляйпільському напрямку РФ один раз намагалась просунутись вперед в районі населеного пункту Привільне.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів намагався просунутися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

Бої в Курській області – останні новини

На Курщині противник протягом доби провів 28 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває три боєзіткнення.

Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих бомб, та здійснив 208 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1280 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ 907220 (+1280) осіб

танків ‒ 10430 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од.

артилерійських систем – 25207 (+17) од.

РСЗВ – 1341 (+0) од.

засобів ППО ‒ 1117 (+0) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 335 (+4) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59).

крилатих ракет ‒ 3121 (+0).

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од.

підводних човнів ‒ 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од.

спеціальної техніки ‒ 3786 (+1) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 26 березня

Станом на ранок 26 березня 2025 року (06:00) у Чорному та Середземному морях перебувають російські кораблі, здатні нести до 30 крилатих ракет “Калібр” (4+26). В Азовському морі військові кораблі РФ відсутні.

Чорне море: 1 корабель (носій “Калібрів”, до 4 ракет).

1 корабель (носій “Калібрів”, до 4 ракет). Азовське море: кораблі відсутні.

кораблі відсутні. Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

До Чорного моря: 6 суден (3 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 6 суден (5 – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).