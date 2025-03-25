Домовленість щодо забезпечення безпеки морського судноплавства буде реалізована лише після того, як Росія отримає виконання своїх вимог, ідеться у заяві російської влади за підсумками преговорів з США, пише російське медіа ТАСС.

У Кремлі назвали вимоги для тимчасового перемир’я

Основною вимогою є припинення дії санкцій щодо Россільгоспбанку та інших фінансових установ, що забезпечують міжнародну торгівлю продуктами харчування (включаючи рибу) та добривами.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Також серед головного - відновлення їх доступу до системи SWIFT та відкриття необхідних банківських рахунків для міжнародних транзакцій.

Інші російські вимоги:

  • скасувати обмеження на операції з торговельним фінансуванням
  • припинити дію санкцій щодо виробників та експортерів продуктів харчування, зокрема рибної продукції, та добрив
  • зняти обмеження на обслуговування суден у портах та скасування санкцій щодо російських суден, які здійснюють торгівлю продовольством
  • усунення обмежень на імпорт в РФ сільськогосподарської техніки та інших товарів, які використовуються у виробництві продуктів харчування, включаючи рибну продукцію та добрива.

США опублікували перелік домовленостей з Україною та Росією

Після українсько-американських та російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Білий дім опублікував офіційні заяви за підсумками обох зустрічей.

Kyiv Post зібрав головні положення з заяв американського представництва.

Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський
Більше по темі

Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський

Часткове припинення вогню має стосуватися тиші на морі, припинення ударів по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир’я у морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
бер. 20
Може, це Кремлю треба передишка? Українські дрони гатять по росіянах
Стефан Коршак
бер. 21
АНАЛІЗ: “Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I)
Кейті Лівінгстоун
бер. 20
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
бер. 18
Більше про Росія
США домовилися з Україною та Росією про безпечне судноплавство у Чорному морі і не тільки про це ВАЖЛИВО Росія
США домовилися з Україною та Росією про безпечне судноплавство у Чорному морі і не тільки про це
Київ Пост
9г тому
У США померла експрокурорка, яка розслідувала злочини та шахрайство росіян Росія
У США померла експрокурорка, яка розслідувала злочини та шахрайство росіян
Київ Пост
9г тому
Через санкції Росія залишиться без медичних та пасажирських вертольотів «Ансат» Росія
Через санкції Росія залишиться без медичних та пасажирських вертольотів «Ансат»
Київ Пост
10г тому
Укрзалізниця відновлює роботу сервісів після кібератаки Росія
Укрзалізниця відновлює роботу сервісів після кібератаки
Київ Пост
10г тому
Читати далі
У Маріуполі росіяни будують центр для військової підготовки підлітків Росія
У Маріуполі росіяни будують центр для військової підготовки підлітків
Київ Пост
7г тому
Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України Росія
Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України
Київ Пост
7г тому
Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський ВАЖЛИВО Росія
Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
8г тому
Більшість українців підтримують ідею 30-денного припинення вогню - опитування Росія
Більшість українців підтримують ідею 30-денного припинення вогню - опитування
Київ Пост
8г тому
" Попередній Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський