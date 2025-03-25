Домовленість щодо забезпечення безпеки морського судноплавства буде реалізована лише після того, як Росія отримає виконання своїх вимог, ідеться у заяві російської влади за підсумками преговорів з США, пише російське медіа ТАСС.
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Основною вимогою є припинення дії санкцій щодо Россільгоспбанку та інших фінансових установ, що забезпечують міжнародну торгівлю продуктами харчування (включаючи рибу) та добривами.
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Також серед головного - відновлення їх доступу до системи SWIFT та відкриття необхідних банківських рахунків для міжнародних транзакцій.
Інші російські вимоги:
- скасувати обмеження на операції з торговельним фінансуванням
- припинити дію санкцій щодо виробників та експортерів продуктів харчування, зокрема рибної продукції, та добрив
- зняти обмеження на обслуговування суден у портах та скасування санкцій щодо російських суден, які здійснюють торгівлю продовольством
- усунення обмежень на імпорт в РФ сільськогосподарської техніки та інших товарів, які використовуються у виробництві продуктів харчування, включаючи рибну продукцію та добрива.
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